Торговал гуманитарными автомобилями, ввезенными для нужд ВСУ: в Харькове задержали пограничника

Пограничнику из Харькова, который продал легковые автомобили, ввезенные благотворительными фондами в Украину для нужд ВСУ, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По имеющейся информации, транспортные средства ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Однако вместо передачи авто подразделениям ВСУ, их "присваивал" фигурант. В интернете он подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время продажи 3-х автомобилей, за которые он получил от покупателя 13,5 тыс. долл.

У пограничника были изъяты документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину как гуманитарную помощь. Кроме того, по месту жительства он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых: автоматы, гранаты, пистолет, тысячи патронов разного калибра.

Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ: прокуратура Сумщины сообщила о подозрении мошенникам

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к торговле гуманитарными автомобилями.

Добавим

Пограничнику сообщено о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).