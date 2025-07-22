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Торговал гуманитарными автомобилями, ввезенными для нужд ВСУ: в Харькове задержали пограничника

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Пограничнику из Харькова сообщено о подозрении за продажу автомобилей, которые благотворительные фонды завозили в Украину для нужд ВСУ. Его задержали во время продажи трех авто за 13,5 тыс. долларов, а дома обнаружили арсенал оружия.

Торговал гуманитарными автомобилями, ввезенными для нужд ВСУ: в Харькове задержали пограничника

Пограничнику из Харькова, который продал легковые автомобили, ввезенные благотворительными фондами в Украину для нужд ВСУ, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По имеющейся информации, транспортные средства ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Однако вместо передачи авто подразделениям ВСУ, их "присваивал" фигурант. В интернете он подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время продажи 3-х автомобилей, за которые он получил от покупателя 13,5 тыс. долл. 

У пограничника были изъяты документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину как гуманитарную помощь. Кроме того, по месту жительства он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых: автоматы, гранаты, пистолет, тысячи патронов разного калибра.

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Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к торговле гуманитарными автомобилями.

Добавим

Пограничнику сообщено о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Украина
Харьков
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