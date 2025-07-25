Прикордонник із Сумщини отримав 5 років в'язниці за злив даних про ЗСУ та продаж боєприпасів

Глухівський міськрайонний суд Сумської області за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) визнав винним прикордонника з Сумщини, який зливав інформацію про розташування військових підрозділів та продавав боєприпаси. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДБР.

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Зазначається, що в ході досудового розслідування слідчі ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою встановили, що фігурант запропонував іншим особам сприяння у переміщенні вантажів.

Він передавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, розташування підрозділів ЗСУ та "безпечні" місця перетину державного кордону. Радив "клієнтам" використовувати для "розвідки" дрони, а у нештатних ситуаціях - надавав їм паролі для ідентифікації перед військовими - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тис. грн за позначення на мапі конкретних позицій прикордонних нарядів та не блокованих ділянок кордону.Також прикордонник продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тис. грн. Покупець планував використати боєприпаси для "самозахисту" під час реалізації товарів широкого вжитку та переправлення контрабанди через кордон з рф.

У травні цього року обвинувальний акт стосовно прикордонника було скеровано до суду, який визнав його винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України), збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України) - розповіли у ДБР.

Там уточнили, що за сукупністю кримінальних правопорушень зловмисника засуджено на 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Прикордоннику з Харкова повідомлено про підозру за продаж автомобілів, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ. Його затримали під час продажу трьох авто за 13,5 тис. доларів, а вдома виявили арсенал зброї.

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