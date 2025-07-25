Прикордонник із Сумщини отримав 5 років в'язниці за злив даних про ЗСУ та продаж боєприпасів
Київ • УНН
Глухівський міськрайонний суд засудив прикордонника до 5 років ув'язнення за поширення інформації про розташування військових підрозділів та продаж боєприпасів. Він передавав маршрути патрулювання, розташування ЗСУ та безпечні місця перетину кордону, а також продав 480 набоїв та три гранати Ф-1.
Глухівський міськрайонний суд Сумської області за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) визнав винним прикордонника з Сумщини, який зливав інформацію про розташування військових підрозділів та продавав боєприпаси. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДБР.
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Зазначається, що в ході досудового розслідування слідчі ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою встановили, що фігурант запропонував іншим особам сприяння у переміщенні вантажів.
Він передавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, розташування підрозділів ЗСУ та "безпечні" місця перетину державного кордону. Радив "клієнтам" використовувати для "розвідки" дрони, а у нештатних ситуаціях - надавав їм паролі для ідентифікації перед військовими
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тис. грн за позначення на мапі конкретних позицій прикордонних нарядів та не блокованих ділянок кордону.Також прикордонник продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тис. грн. Покупець планував використати боєприпаси для "самозахисту" під час реалізації товарів широкого вжитку та переправлення контрабанди через кордон з рф.
У травні цього року обвинувальний акт стосовно прикордонника було скеровано до суду, який визнав його винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України), збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України)
Там уточнили, що за сукупністю кримінальних правопорушень зловмисника засуджено на 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Прикордоннику з Харкова повідомлено про підозру за продаж автомобілів, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ. Його затримали під час продажу трьох авто за 13,5 тис. доларів, а вдома виявили арсенал зброї.
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