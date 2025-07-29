Врізався в будинок і пошкодив авто: невідомий безпілотник впав у мінську після впливу РЕБ

У ніч на 29 липня невідомий безпілотний літальний апарат впав на території мінська. Про це повідомили у білоруському міністерстві оборони, передає УНН.

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Беспілотник було виявлено о 2 годині ночі силами ППО білоруської армії. Унаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби БПЛА впав у районі будинку 72 по вул. Матусевича у Мінську. Постраждалих нема.

Водночас, як повідомили місцеві жителі білоруським ЗМІ, збитий безпілотник спочатку врізався в житловий будинок, а потім впав на припаркований автомобіль і вибухнув.

Нагадаємо

28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса.

Це не перший випадок вторгнення дронів в повітряний простір Литви з боку білорусі – 16 липня стало відомо про збиття безпілотного літального апарату. Його знайшли в 4 км від литовсько-білоруського кордону.