Врезался в дом и повредил авто: неизвестный беспилотник упал в Минске после воздействия РЭБ

В ночь на 29 июля неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории минска. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны, передает УНН.

Детали

Беспилотник был обнаружен в 2 часа ночи силами ПВО белорусской армии. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы БПЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича в минске. Пострадавших нет.

В то же время, как сообщили местные жители белорусским СМИ, сбитый беспилотник сначала врезался в жилой дом, а затем упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

Напомним

28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса.

Это не первый случай вторжения дронов в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси – 16 июля стало известно о сбитии беспилотного летательного аппарата. Его нашли в 4 км от литовско-белорусской границы.