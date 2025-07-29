Врезался в дом и повредил авто: неизвестный беспилотник упал в Минске после воздействия РЭБ

$41.800.02
48.700.28
ukenru
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
Эксклюзив
08:00 • 5906 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
06:30 • 22696 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
05:00 • 17321 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 32123 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 111885 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 71347 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 133718 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 67393 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 60614 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 51756 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
42%
742мм
Популярные новости
ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине29 июля, 00:18 • 23785 просмотра
Стрельба в центре Нью-Йорка: среди раненых полицейский29 июля, 00:46 • 14227 просмотра
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29 июля, 01:17 • 23600 просмотра
Директор частной компании присвоил почти полмиллиона гривен на модульных домах для пострадавших29 июля, 03:15 • 12052 просмотра
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN08:39 • 7776 просмотра
публикации
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться06:30 • 22769 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 111951 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 101723 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 117215 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 133757 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Косюк
Билл Клинтон
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 81267 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 135903 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 73662 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 72894 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 67817 просмотра
Актуальное
Forbes
Леопард 2
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост
Truth Social

Врезался в дом и повредил авто: неизвестный беспилотник упал в Минске после воздействия РЭБ

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В ночь на 29 июля неизвестный беспилотный летательный аппарат упал в Минске после воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Местные жители сообщают, что БПЛА врезался в дом, затем упал на авто и взорвался.

Врезался в дом и повредил авто: неизвестный беспилотник упал в Минске после воздействия РЭБ

В ночь на 29 июля неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории минска. Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны, передает УНН.

Детали

Беспилотник был обнаружен в 2 часа ночи силами ПВО белорусской армии. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы БПЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича в минске. Пострадавших нет.

В то же время, как сообщили местные жители белорусским СМИ, сбитый беспилотник сначала врезался в жилой дом, а затем упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

Напомним

28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса.

Это не первый случай вторжения дронов в воздушное пространство Литвы со стороны беларуси – 16 июля стало известно о сбитии беспилотного летательного аппарата. Его нашли в 4 км от литовско-белорусской границы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Вильнюс
Литва
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9