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В Беларуси смерть Лукашенко будут считать военной угрозой: Минобороны предлагает новые основания для военного положения

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Минобороны Беларуси предлагает изменения в закон о военном положении, расширяя перечень условий для его введения. Среди них – покушение или смерть президента, а также удары ВСУ по военным объектам в России.

В Беларуси смерть Лукашенко будут считать военной угрозой: Минобороны предлагает новые основания для военного положения

Минобороны Беларуси подготовило изменения в закон о военном положении, среди оснований для его введения — смерть Александра Лукашенко, покушение на него и даже удары ВСУ по военным объектам в России.

Об этом сообщает rfi, пишет УНН.

Детали

В Беларуси планируют расширить перечень условий, при которых в стране могут ввести военное положение. Как сообщает пресс-служба Минобороны, законопроект "приводит в соответствие с Военной доктриной" список угроз, которые будут считаться основанием для введения чрезвычайных мер.

Среди так называемых "внутренних военных угроз" предлагают определить создание незаконных вооруженных формирований, вооруженные конфликты между группами населения по политическим или иным признакам, а также покушение на жизнь президента или его смерть.

Государственные медиа Беларуси прямо объясняют: 

в случае такого сценария власти смогут немедленно ввести чрезвычайное или военное положение, чтобы "предотвратить захват власти".

Это позволит белорусской армии вмешиваться во внутреннюю ситуацию под предлогом "нейтрализации военной угрозы".

Среди внешних угроз, которые также могут стать причиной введения военного положения, названы:

  • пересечение границы вооруженными формированиями (например, полком имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ);
    • развертывание иностранных войск у границ;
      • удары по военным объектам в России;
        • размещение оружия массового поражения в соседних странах.

          Поправки уже поданы правительством в парламент Беларуси. Учитывая отсутствие открытых дискуссий в белорусском законодательном органе, эксперты прогнозируют их быстрое принятие.

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          Лилия Подоляк

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