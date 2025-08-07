В Службе внешней разведки заявили, что лукашенко готовит армию к подавлению протестов
Киев • УНН
В беларуси разработали законопроект, расширяющий полномочия армии в мирное время для контроля над обществом и подавления протестов. Изменения также предусматривают расширенную трактовку оснований для введения военного положения.
Белорусский режим готовится радикально изменить характер использования армии внутри страны, расширив ее полномочия не только в условиях войны, но и в мирное время. Как сообщает Служба внешней разведки Украины, в беларуси разработали проект нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны", который существенно трансформирует национальную систему безопасности с акцентом на силовой компонент, передает УНН.
Детали
По информации внешней разведки, ключевой целью изменений является усиление роли армии в удержании контроля над обществом и подавлении потенциальных протестов. Если раньше оборонная политика беларуси включала политические, правовые и социально-экономические меры, то теперь приоритет отдается вооруженной защите, которая должна обеспечить "мир на условиях, отвечающих национальным интересам".
Среди самых опасных новаций – формализация роли армии в мирное время. Военные могут быть официально привлечены к:
- предотвращению внутренних вооруженных конфликтов;
- информационной борьбе в интересах государства;
- подавлению внутренних кризисов;
- реагированию на события в союзных странах;
- противодействию пограничным провокациям.
Также закон предусматривает расширенное трактование оснований для введения военного положения – теперь это возможно не только в случае нападения на беларусь, но и на Союзное государство или любую страну-члена ОДКБ.
Разведка отмечает, что такие инициативы указывают на усиление авторитарного контроля в Беларуси и готовят армию к активному участию в подавлении оппозиции и недовольных граждан. Этот шаг может быть реакцией на вероятные внутренние вызовы и попытки мобилизовать белорусское войско как дополнительный инструмент влияния в регионе.
Напомним
Минобороны беларуси предлагает изменения в закон о военном положении, расширяя перечень условий для его введения. Среди них – покушение или смерть президента, а также удары ВСУ по военным объектам в россии.