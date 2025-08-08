"Трамп правильно робить, що нагинає Європу" - лукашенко під час розмови з путіним
Київ • УНН
олександр лукашенко під час розмови з володимиром путіним заявив, що Дональд Трамп правильно "нагинає Європу" та запропонував мінськ для переговорів між росією, Україною та США. Він також наголосив, що росія не програє в Україні.
російський і білоруський диктатори володимир путін і олександр лукашенко провели розмову. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Під час телефонної розмови, білоруський диктатор заявив, що президент США Дональд Трамп "правильно робить, що нагинає Європу".
Також він заявив про "готовність провести переговори" між росією, Україною і США у мінську і запросив Трампа, Зеленського і путіна в білорусь.
Водночас, білоруський диктатор заявив, що "росія не програє в Україні, бо їх поразка надто дорого коштуватиме всім".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна може відбутися вже наступного понеділка. Місцем для зустрічі розглядається Рим.
Також у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що у білорусі розробили проєкт нового закону, який розширює повноваження армії в мирний час для контролю над суспільством та придушення протестів.