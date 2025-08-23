"Бандитов выпускать не будем": лукашенко отказался выполнять обещание Трампу по освобождению политзаключенных

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет выполнять обещание, данное президенту США Дональду Трампу, и освобождать политзаключенных. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.

Детали

По словам Лукашенко, это было одной из тем его телефонного разговора с Трампом, «но очень коротко». Как сказал диктатор, в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства, при этом важный фактор при принятии таких решений — как это воспримут люди.

Я особо не волнуюсь за рейтинг, но мне небезразлично, что скажет мое общество о моих действиях. Вот освободили 16 человек — не все однозначно это восприняли, хотя всей полноты информации не имеют - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что изначально предложение исходило от США, никто в Беларуси не предлагал освобождения заключенных на каких-либо условиях. Было помиловано 16 человек, один из которых теперь «наводит шорох» в среде беглецов, находясь в Литве.

«Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают? Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — резюмировал белорусский диктатор.

Напомним

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Путин не просил его выслать на помощь РФ в войне против Украины белорусские войска, ведь это повлекло бы гораздо больше проблем. В частности, возникла бы необходимость контроля за длинной границей РБ и Украины.

МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений