"Бандитов выпускать не будем": лукашенко отказался выполнять обещание Трампу по освобождению политзаключенных

Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 13867 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 14958 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 12946 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 14781 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 16283 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11699 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19134 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19248 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13189 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14081 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 10813 просмотра
Украина предпочитает трехстороннюю встречу, но готова к двустороннему треку - Зеленский
22 августа, 13:35 • 3950 просмотра
Судья приказал демонтировать центр содержания мигрантов "Alligator Alcatraz": полный снос ожидается через 60 дней
22 августа, 13:50 • 4906 просмотра
Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина
22 августа, 15:30 • 3388 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 11911 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 11962 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 13860 просмотра
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 13860 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 14778 просмотра
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 14778 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 16280 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19134 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Белый дом
Европа
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 12943 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 10857 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 13720 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 16945 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 24831 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Футбол
КАБ-500
КАБ-250
Лекарственные средства

"Бандитов выпускать не будем": лукашенко отказался выполнять обещание Трампу по освобождению политзаключенных

Киев • УНН

 • 68 просмотра

александр лукашенко заявил, что не будет освобождать политзаключенных, несмотря на обещание Дональду Трампу. Он ссылается на мнение общества и отсутствие поддержки по освобождению "бандитов".

"Бандитов выпускать не будем": лукашенко отказался выполнять обещание Трампу по освобождению политзаключенных

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет выполнять обещание, данное президенту США Дональду Трампу, и освобождать политзаключенных. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.

Детали

По словам Лукашенко, это было одной из тем его телефонного разговора с Трампом, «но очень коротко». Как сказал диктатор, в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства, при этом важный фактор при принятии таких решений — как это воспримут люди.

Я особо не волнуюсь за рейтинг, но мне небезразлично, что скажет мое общество о моих действиях. Вот освободили 16 человек — не все однозначно это восприняли, хотя всей полноты информации не имеют

- сказал Лукашенко.

Он уточнил, что изначально предложение исходило от США, никто в Беларуси не предлагал освобождения заключенных на каких-либо условиях. Было помиловано 16 человек, один из которых теперь «наводит шорох» в среде беглецов, находясь в Литве.

«Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают? Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — резюмировал белорусский диктатор.

Напомним

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Путин не просил его выслать на помощь РФ в войне против Украины белорусские войска, ведь это повлекло бы гораздо больше проблем. В частности, возникла бы необходимость контроля за длинной границей РБ и Украины.

МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений22.08.25, 22:27 • 2140 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина