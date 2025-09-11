Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США

$41.210.09
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони
11 вересня, 02:43
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
11 вересня, 03:46
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
10 вересня, 09:29
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
The Guardian
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нафта
Свіфт

Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США

Київ • УНН

 208 перегляди

США планують повернути своє посольство до мінська, щоб відновити дипломатичну присутність та розвивати економічні відносини з білоруссю. Спецпредставник Джон Коул зазначив, що терміни повернення посольства обговорюються.

Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США

Спецпредставник США Джон Коул заявив, що Вашингтон прагне відновити дипломатичну присутність у мінську та розвивати економічні відносини з білоруссю. Для цього Америка планує повернути своє посольство в мінську, пише УНН із посиланням на білоруські "ЗМІ".

Деталі

Нинішні відносини між білоруссю та США Коул назвав "хорошими, але не прекрасними".

Щоб ці відносини далі нормалізувати, поліпшити ми хочемо повернути наше посольство в мінську. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля, щоб наші відносини нормалізувати остаточно

- цитують Коула білоруські "ЗМІ".

За їхніми твердженнями Коул не назвав конкретних дат повернення посольства, бо це поки що обговорюється.

Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повертається. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо повний склад посольства мати тут. І ми будемо працювати над цим

- додав Коул.

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"11.09.25, 14:37 • 968 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Вашингтон
Сполучені Штати Америки