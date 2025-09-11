Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США
Київ • УНН
США планують повернути своє посольство до мінська, щоб відновити дипломатичну присутність та розвивати економічні відносини з білоруссю. Спецпредставник Джон Коул зазначив, що терміни повернення посольства обговорюються.
Спецпредставник США Джон Коул заявив, що Вашингтон прагне відновити дипломатичну присутність у мінську та розвивати економічні відносини з білоруссю. Для цього Америка планує повернути своє посольство в мінську, пише УНН із посиланням на білоруські "ЗМІ".
Деталі
Нинішні відносини між білоруссю та США Коул назвав "хорошими, але не прекрасними".
Щоб ці відносини далі нормалізувати, поліпшити ми хочемо повернути наше посольство в мінську. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля, щоб наші відносини нормалізувати остаточно
За їхніми твердженнями Коул не назвав конкретних дат повернення посольства, бо це поки що обговорюється.
Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повертається. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо повний склад посольства мати тут. І ми будемо працювати над цим
