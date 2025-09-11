Сполучені Штати хочуть повернути своє посольство в мінську - спецпредставник США

Спецпредставник США Джон Коул заявив, що Вашингтон прагне відновити дипломатичну присутність у мінську та розвивати економічні відносини з білоруссю. Для цього Америка планує повернути своє посольство в мінську, пише УНН із посиланням на білоруські "ЗМІ".

Нинішні відносини між білоруссю та США Коул назвав "хорошими, але не прекрасними".

Щоб ці відносини далі нормалізувати, поліпшити ми хочемо повернути наше посольство в мінську. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля, щоб наші відносини нормалізувати остаточно

За їхніми твердженнями Коул не назвав конкретних дат повернення посольства, бо це поки що обговорюється.

Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повертається. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо повний склад посольства мати тут. І ми будемо працювати над цим