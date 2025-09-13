$41.310.10
"Пакет санкцій має лише посилюватись": Литва залишається непохитною щодо санкцій проти білорусі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Призначена прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила про непохитність Вільнюса у питанні санкцій проти Білорусі. Це відбувається після звільнення Білоруссю 52 політв'язнів та зняття США санкцій з авіакомпанії "Белавіа", що викликало дискусії про можливий тиск Вашингтона.

"Пакет санкцій має лише посилюватись": Литва залишається непохитною щодо санкцій проти білорусі

Призначена прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс залишиться непохитним у питанні санкцій проти білорусі. Про це пише УНН із посиланням на литовське видання LRT.lt

Якщо ми не підемо далі і не чинитимемо тиск із приводу санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснуть, але, думаю, ми тут непохитні

- заявила Ругінене.

Заява пролунала після того, як білорусь звільнила 52 політичних в’язнів, а США невдовзі оголосили про зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа". Це викликало дискусії про можливий тиск Вашингтона на Литву, зокрема щодо відновлення транзиту білоруських добрив через Клайпедський порт.

За даними видання, транзит вантажів "Белоруськалия" через Литву до Клайпедського порту було припинено 1 лютого 2022 року. Тоді уряд підтвердив, що договір між Литовськими залізницями та "Белоруськалия", що діє до кінця 2023 року, не відповідає інтересам безпеки країни.

Ругінене, в свою чергу, твердо дотримується своєї позиції та не згодна з пом'якшенням санкцій проти росії та білорусі.

Я просто вважаю, що пакет санкцій має лише посилюватись, і ми повинні робити ще більше 

- додала премʼєрка.

Нагадаємо

11 вересня стало відомо, що влада білорусі звільнила понад 50 ув’язнених, які мають громадянства різних країн. Зокрема це громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Литви. Щодо їхнього звільнення велися переговори з режимом лукашенка за участі делегації США.

Вероніка Марченко

