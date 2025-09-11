білорусь звільнила понад 50 ув'язнених, серед яких - іноземці

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 2760 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 6416 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 6794 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 8596 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 11468 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 12265 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 18127 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 39653 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44825 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 99367 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 23247 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 16874 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 17149 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 12553 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 11568 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 11617 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 39654 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 99370 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 89500 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 68283 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Михайло Федоров
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 11621 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 12591 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 27839 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 92417 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 83428 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нафта
Свіфт

білорусь звільнила понад 50 ув'язнених, серед яких - іноземці

Київ • УНН

 • 38 перегляди

білорусь звільнила понад 50 іноземних ув'язнених, серед яких громадяни шести країн. Переговори про їхнє звільнення велися за участі делегації США.

білорусь звільнила понад 50 ув'язнених, серед яких - іноземці

Влада білорусі звільнила понад 50 ув’язнених, які мають громадянства різних країн - літак з ними направився в Литву. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Серед звільнених - громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Литви. Щодо їхнього звільнення велися переговори з режимом лукашенка за участі делегації США.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Дане рішення вже ухвалив президент Дональд Трамп, заявив його представник Джон Коул.

До того УНН писав, що олександр лукашенко заявив, що не звільнятиме політв'язнів, попри обіцянку Дональду Трампу. Він посилається на думку суспільства та відсутність підтримки щодо звільнення "бандитів".

Також УНН повідомляв, що США хочуть повернути своє посольство в мінську і розвивати економічні відносини з білоруссю.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Латвія
Дональд Трамп
Франція
Литва
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Польща