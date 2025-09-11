білорусь звільнила понад 50 ув'язнених, серед яких - іноземці
Київ • УНН
білорусь звільнила понад 50 іноземних ув'язнених, серед яких громадяни шести країн. Переговори про їхнє звільнення велися за участі делегації США.
Влада білорусі звільнила понад 50 ув’язнених, які мають громадянства різних країн - літак з ними направився в Литву. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Серед звільнених - громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Литви. Щодо їхнього звільнення велися переговори з режимом лукашенка за участі делегації США.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Дане рішення вже ухвалив президент Дональд Трамп, заявив його представник Джон Коул.
До того УНН писав, що олександр лукашенко заявив, що не звільнятиме політв'язнів, попри обіцянку Дональду Трампу. Він посилається на думку суспільства та відсутність підтримки щодо звільнення "бандитів".
Також УНН повідомляв, що США хочуть повернути своє посольство в мінську і розвивати економічні відносини з білоруссю.