беларусь освободила более 50 заключенных, среди которых – иностранцы
Киев • УНН
беларусь освободила более 50 иностранных заключенных, среди которых граждане шести стран. Переговоры об их освобождении велись при участии делегации США.
Власти беларуси освободили более 50 заключенных, имеющих гражданство разных стран - самолет с ними направился в Литву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Среди освобожденных - граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии, Франции и Литвы. По поводу их освобождения велись переговоры с режимом Лукашенко при участии делегации США.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Данное решение уже принял президент Дональд Трамп, заявил его представитель Джон Коул.
До этого УНН писал, что александр лукашенко заявил, что не будет освобождать политзаключенных, несмотря на обещание Дональду Трампу. Он ссылается на мнение общества и отсутствие поддержки по освобождению "бандитов".
Также УНН сообщал, что США хотят вернуть свое посольство в минск и развивать экономические отношения с беларусью.