ЄС готує нові правила для суворішого обмеження видачі віз росіянам - Politico
Київ • УНН
Єврокомісія готує нові рекомендації для країн-членів щодо суворішого обмеження видачі віз росіянам. Документ передбачає більш суворі критерії, але не буде обов'язковим, залишаючи рішення за національними урядами.
ЄС готує нові правила для країн-членів, щоб суворіше обмежити видачу віз росіянам після багатьох років тиску від східних сусідів. Про це пише УНН із посиланням на Politico.
Деталі
Нові рекомендації Єврокомісії, які мають бути опубліковані наприкінці року, передбачають більш суворі критерії для видачі віз росіянам. Чиновники зазначають, що документ не буде обов’язковим для країн-членів, а надасть лише загальні керівні принципи.
У 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи, що значно менше довоєнного рівня у 2019 році, коли було видано понад 4 млн.
Єврокомісія також наголошує на безпекових ризиках. Частково нові керівні принципи зосередяться на вирішенні нових проблем, пов’язаних із загрозами безпеці, водночас залишаючи за національними урядами право ухвалювати рішення.
Представники країн-сусідів росії, таких як Латвія та Чехія, активно лобіюють єдиний підхід у ЄС щодо обмеження віз. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що російські дипломати зловживають свободою пересування для організації диверсійних операцій.
Це непотрібна перевага, яку ми надаємо російському режиму, і нею зловживають для полегшення диверсійних операцій
Водночас представники російської опозиції, включно з юлією навальною, закликають ЄС не карати звичайних громадян, а спрямовувати обмеження на олігархів, силовиків та пропагандистів режиму.
"Пакет санкцій має лише посилюватись": Литва залишається непохитною щодо санкцій проти білорусі 13.09.25, 02:23 • 316 переглядiв