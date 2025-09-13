ЄС готує нові правила для суворішого обмеження видачі віз росіянам - Politico

У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН

У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН

У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН

У КНДР різко зростає кількість людей, яких страчують за перегляд іноземного контенту – звіт ООН 12 вересня, 15:09 • 4282 перегляди

Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек

Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек

Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек

Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек 12 вересня, 15:32 • 15185 перегляди