Чешская инициатива по сбору снарядов для Украины под угрозой из-за критики накануне выборов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Чешская Республика, координирующая поставки артиллерийских снарядов Украине, столкнулась с критикой со стороны партии ANO, которая считает программу слишком дорогой. Лидер партии обещает отменить ее в случае возвращения к власти, несмотря на успехи инициативы в сокращении преимущества РФ в боеприпасах.

Чешская инициатива по сбору снарядов для Украины под угрозой из-за критики накануне выборов

Чешская Республика, координирующая международную инициативу по поставке Украине артиллерийских снарядов, столкнулась с критикой со стороны популистской партии ANO. Ее лидер Андрей Бабиш заявил, что программа стоит слишком дорого налогоплательщикам и пообещал отменить ее в случае возвращения к власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Исходя из имеющейся у нас информации, существует несоответствующая норма прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам им следует управлять на уровне НАТО

- сказал заместитель председателя АНО Карел Гавличек.

Подробности

Чешское правительство под руководством премьера Петра Фиалы защищает инициативу, подчеркивая, что остановка поставок боеприпасов станет "подарком для Путина" и поставит под угрозу безопасность Европы. Президент Чехии Петр Павел напомнил, что именно благодаря этой программе удалось сократить преимущество России в боеприпасах с десятикратного до соотношения 2 к 1.

В прошлом году Чехия обеспечила поставку 1,5 млн крупных снарядов при поддержке 14 государств-партнеров, а в этом году планирует довести объемы до 1,8 млн. Организаторы отмечают, что значительная часть финансирования поступает от международных доноров, а чешское правительство старается максимально прозрачно отчитываться о ходе проекта. Хотя некоторая информация должна храниться от общественности.

Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их назначение или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно

- подчеркнул глава Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Алеш Витечка.

Вместе с официальной государственной поддержкой активно работают и волонтерские инициативы. Компания "Подарок для Путина" собрала более 1 млрд крон (41 млн евро), что позволило приобрести для Украины артиллерию, бронетехнику и даже вертолет Black Hawk.

Эксперты отмечают, что исторический опыт оккупаций в ХХ веке формирует особое сочувствие чехов к борьбе Украины за свободу.

Напомним

Как сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы. Общее количество переданных боеприпасов до конца года достигнет 1,8 млн снарядов.

