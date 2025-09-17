Чешская Республика, координирующая международную инициативу по поставке Украине артиллерийских снарядов, столкнулась с критикой со стороны популистской партии ANO. Ее лидер Андрей Бабиш заявил, что программа стоит слишком дорого налогоплательщикам и пообещал отменить ее в случае возвращения к власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Исходя из имеющейся у нас информации, существует несоответствующая норма прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам им следует управлять на уровне НАТО

Чешское правительство под руководством премьера Петра Фиалы защищает инициативу, подчеркивая, что остановка поставок боеприпасов станет "подарком для Путина" и поставит под угрозу безопасность Европы. Президент Чехии Петр Павел напомнил, что именно благодаря этой программе удалось сократить преимущество России в боеприпасах с десятикратного до соотношения 2 к 1.

В прошлом году Чехия обеспечила поставку 1,5 млн крупных снарядов при поддержке 14 государств-партнеров, а в этом году планирует довести объемы до 1,8 млн. Организаторы отмечают, что значительная часть финансирования поступает от международных доноров, а чешское правительство старается максимально прозрачно отчитываться о ходе проекта. Хотя некоторая информация должна храниться от общественности.

Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их назначение или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно