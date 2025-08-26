Германия, Польша, Чехия: Зеленский назвал страны, с которыми первыми применят нормы о множественном гражданстве

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
17:12 • 19077 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 34632 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 27969 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 81065 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 122917 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 114795 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 51173 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 148334 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 61696 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55634 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
63%
750мм
Популярные новости
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 92530 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД26 августа, 10:30 • 60048 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 64789 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 40868 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 22555 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 19024 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 22829 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 80979 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 114730 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 144264 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 1376 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 41193 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 92883 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 125164 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 55796 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Доллар США
Гривна
Евро
Футбол

Германия, Польша, Чехия: Зеленский назвал страны, с которыми первыми применят нормы о множественном гражданстве

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами для применения норм о множественном гражданстве станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США.

Германия, Польша, Чехия: Зеленский назвал страны, с которыми первыми применят нормы о множественном гражданстве

Первыми странами, с которыми будут применены нормы о множественном гражданстве, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, сообщает Официальное интернет-представительство Президента, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев, чтобы скоординировать совместные усилия для увеличения поддержки Украины в мире. Глава государства поблагодарил за активную работу Конгресса, который является голосом Украины в мире, проводит просветительскую деятельность и формирует имидж государства за рубежом

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с множественным гражданством.

Первыми странами, с которыми этот механизм будет применен, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США

- заявил Зеленский.

Также на встрече была обсуждена дипломатическая работа, возвращение детей, похищенных Россией, важность увеличения санкционного давления на РФ и как именно Конгресс может способствовать этому.

Отдельно речь шла о поддержке украинских школьников: строительство укрытий, увеличение количества школьных автобусов, обеспечение гаджетами и дополнительное финансирование для бесплатного питания учащихся.

Напомним

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Зеленский сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства.

Около 20 законов нужно исправить, ведь они противоречат закону о множественном гражданстве для украинцев.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Образование
Канада
Чешская Республика
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша