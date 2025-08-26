Германия, Польша, Чехия: Зеленский назвал страны, с которыми первыми применят нормы о множественном гражданстве

Первыми странами, с которыми будут применены нормы о множественном гражданстве, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, сообщает Официальное интернет-представительство Президента, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев, чтобы скоординировать совместные усилия для увеличения поддержки Украины в мире. Глава государства поблагодарил за активную работу Конгресса, который является голосом Украины в мире, проводит просветительскую деятельность и формирует имидж государства за рубежом - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с множественным гражданством.

Первыми странами, с которыми этот механизм будет применен, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США - заявил Зеленский.

Также на встрече была обсуждена дипломатическая работа, возвращение детей, похищенных Россией, важность увеличения санкционного давления на РФ и как именно Конгресс может способствовать этому.

Отдельно речь шла о поддержке украинских школьников: строительство укрытий, увеличение количества школьных автобусов, обеспечение гаджетами и дополнительное финансирование для бесплатного питания учащихся.

Напомним

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Зеленский сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства.

Около 20 законов нужно исправить, ведь они противоречат закону о множественном гражданстве для украинцев.