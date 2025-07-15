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Множинне громадянство, трибунал для керівництва рф і зняття заборони на протипіхотні міни: Зеленський невідкладно підписав закони

Київ • УНН

 • 2122 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії та зупинення дії Оттавської конвенції для України. Ці рішення спрямовані на зміцнення єдності українців, покарання росії та забезпечення паритету в обороні.

Множинне громадянство, трибунал для керівництва рф і зняття заборони на протипіхотні міни: Зеленський невідкладно підписав закони

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невідкладно підписав низку законів - щодо множинного громадянства, спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України і зупинення для України дії Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, пише УНН.

Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну

- написав Зеленський у соцмережах.

Множинне громадянство

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною", - зазначив Президент.

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Спецтрибунал

"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання росії за війну проти України", - зауважив Глава держави.

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Зняття заборони на протипіхотні міни

"Завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії", - вказав Зеленський.

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Президент України підкреслив, що "росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї".

Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів

- вказав Зеленський.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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