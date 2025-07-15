Множинне громадянство, трибунал для керівництва рф і зняття заборони на протипіхотні міни: Зеленський невідкладно підписав закони

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невідкладно підписав низку законів - щодо множинного громадянства, спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України і зупинення для України дії Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, пише УНН.

Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну - написав Зеленський у соцмережах.

Множинне громадянство

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною", - зазначив Президент.

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Спецтрибунал

"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання росії за війну проти України", - зауважив Глава держави.

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Зняття заборони на протипіхотні міни

"Завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії", - вказав Зеленський.

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Президент України підкреслив, що "росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї".