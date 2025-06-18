Закон про множинне громадянство: передбачається певний рівень знання української для охочих стати громадянами України
Київ • УНН
В офісі мовного омбудсмена повідомили, що закон про множинне громадянство передбачає обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1. Це дозволить повноцінно спілкуватися та реалізовувати права.
В ухваленому парламентом законі про множинне громадянство передбачається обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. Про це заявили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у середу, пише УНН.
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Повідомляється, що при ухваленні закону було враховано ключові пропозиції мовного омбудсмена. Це, як вказано, "дозволило усунути низку ризиків, які могли загрожувати повноцінному функціонуванню української мови як державної та обмежити права громадян України".
Зауваження Уповноваженого, як зазначається, стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку - без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України.
"У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України", - зазначили в офісі.
Цей рівень, як вказано, дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.
Окрім того, як повідомляється, було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.
"Таким чином, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", - підсумували в офісі мовного омбудсмена.
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство18.06.25, 11:06 • 19761 перегляд