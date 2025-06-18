Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины
Киев • УНН
В офисе языкового омбудсмена сообщили, что закон о множественном гражданстве предусматривает обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1. Это позволит полноценно общаться и реализовывать права.
В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Об этом заявили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в среду, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что при принятии закона были учтены ключевые предложения языкового омбудсмена. Это, как указано, "позволило устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины".
Замечания Уполномоченного, как отмечается, касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке - без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины.
"В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины", - отметили в офисе.
Этот уровень, как указано, позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.
Кроме того, как сообщается, было сохранено действующее требование: иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.
"Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", - подытожили в офисе языкового омбудсмена.
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве18.06.25, 11:06 • 18990 просмотров