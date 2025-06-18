Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины

В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Об этом заявили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в среду, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что при принятии закона были учтены ключевые предложения языкового омбудсмена. Это, как указано, "позволило устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины".

Замечания Уполномоченного, как отмечается, касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке - без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины.

"В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины", - отметили в офисе.

Этот уровень, как указано, позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

Кроме того, как сообщается, было сохранено действующее требование: иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

"Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", - подытожили в офисе языкового омбудсмена.

Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве