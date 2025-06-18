Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Эксклюзив
09:18 • 7744 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 19471 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 21647 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 40141 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 79911 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 208628 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 218062 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 198923 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192426 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171836 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
748мм
Популярные новости
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 40697 просмотра
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 13502 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 51724 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 26114 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 59381 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 112692 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 340671 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 382505 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 385291 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 454862 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 71657 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 131397 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 143636 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 203388 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186852 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс

Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В офисе языкового омбудсмена сообщили, что закон о множественном гражданстве предусматривает обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1. Это позволит полноценно общаться и реализовывать права.

Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины

В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Об этом заявили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в среду, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что при принятии закона были учтены ключевые предложения языкового омбудсмена. Это, как указано, "позволило устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины".

Замечания Уполномоченного, как отмечается, касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке - без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины.

"В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины", - отметили в офисе.

Этот уровень, как указано, позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

Кроме того, как сообщается, было сохранено действующее требование: иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

"Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", - подытожили в офисе языкового омбудсмена.

Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве18.06.25, 11:06 • 18990 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9