Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 21222 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 44856 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 30253 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 51648 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 40406 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 87918 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 95305 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 75776 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 56117 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43975 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.2м/с
38%
746мм
Популярные новости
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 27471 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 35847 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 18949 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 43444 просмотра
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф12:44 • 16410 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 21191 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 44806 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 51606 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 87895 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 85381 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 10136 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 43814 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 66122 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 69395 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 64684 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, ратификацию соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России и приостановлении действия Оттавской конвенции для Украины. Эти решения направлены на укрепление единства украинцев, наказание России и обеспечение паритета в обороне.

Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал ряд законов - о множественном гражданстве, спецтрибунале по преступлению агрессии РФ против Украины и приостановлении для Украины действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пишет УНН.

Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину

- написал Зеленский в соцсетях.

Множественное гражданство

"Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего большого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной", - отметил Президент.

Закон о множественном гражданстве: предполагается определенный уровень знания украинского для желающих стать гражданами Украины18.06.25, 12:59 • 2170 просмотров

Спецтрибунал

"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины", - отметил Глава государства.

Спецтрибунал для руководства рф: Рада ратифицировала соглашение15.07.25, 12:55 • 3140 просмотров

Снятие запрета на противопехотные мины

"Благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии", - указал Зеленский.

Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин: парламент принял решение15.07.25, 13:00 • 3266 просмотров

Президент Украины подчеркнул, что "Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия".

Поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов

- указал Зеленский.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНаши за границей
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9