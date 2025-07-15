Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал ряд законов - о множественном гражданстве, спецтрибунале по преступлению агрессии РФ против Украины и приостановлении для Украины действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пишет УНН.

Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину - написал Зеленский в соцсетях.

Множественное гражданство

"Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего большого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной", - отметил Президент.

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Спецтрибунал

"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины", - отметил Глава государства.

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"Благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии", - указал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что "Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия".