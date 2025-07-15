Зеленський анонсував визначення перших партнерів для множинного громадянства
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про початок визначення перших держав-партнерів для впровадження множинного громадянства після підписання відповідного закону. Він доручив урядовцям невідкладно опрацювати всі підзаконні акти для реалізації закону.
Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство
Таку заяву Президент зробив після підписання закону про множинне громадянство.
Множинне громадянство, трибунал для керівництва рф і зняття заборони на протипіхотні міни: Зеленський невідкладно підписав закони15.07.25, 16:29 • 2244 перегляди
Зеленський вказав, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону.