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Зеленський анонсував визначення перших партнерів для множинного громадянства

Київ • УНН

 • 2590 перегляди

Президент Зеленський повідомив про початок визначення перших держав-партнерів для впровадження множинного громадянства після підписання відповідного закону. Він доручив урядовцям невідкладно опрацювати всі підзаконні акти для реалізації закону.

Зеленський анонсував визначення перших партнерів для множинного громадянства

Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства, повідомив у вівторок Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство

- повідомив Зеленський.

Таку заяву Президент зробив після підписання закону про множинне громадянство.

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Зеленський вказав, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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