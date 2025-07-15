Зеленский анонсировал определение первых партнеров для множественного гражданства

Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство - сообщил Зеленский.

Такое заявление Президент сделал после подписания закона о множественном гражданстве.

Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы

Зеленский указал, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.