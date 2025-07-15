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Зеленский анонсировал определение первых партнеров для множественного гражданства

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

Президент Зеленский сообщил о начале определения первых государств-партнеров для внедрения множественного гражданства после подписания соответствующего закона. Он поручил чиновникам безотлагательно проработать все подзаконные акты для реализации закона.

Зеленский анонсировал определение первых партнеров для множественного гражданства

Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство

- сообщил Зеленский.

Такое заявление Президент сделал после подписания закона о множественном гражданстве.

Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы15.07.25, 16:29 • 1660 просмотров

Зеленский указал, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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