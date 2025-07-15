Зеленский анонсировал определение первых партнеров для множественного гражданства
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о начале определения первых государств-партнеров для внедрения множественного гражданства после подписания соответствующего закона. Он поручил чиновникам безотлагательно проработать все подзаконные акты для реализации закона.
Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства, сообщил во вторник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство
Такое заявление Президент сделал после подписания закона о множественном гражданстве.
Множественное гражданство, трибунал для руководства РФ и снятие запрета на противопехотные мины: Зеленский безотлагательно подписал законы15.07.25, 16:29 • 1660 просмотров
Зеленский указал, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.