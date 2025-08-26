$41.430.15
Близько 20 законів суперечать закону про множинне громадянство - президент Світового конгресу українців

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод заявив, що близько 20 законів суперечать закону про множинне громадянство. Ці зміни необхідні для повноцінної реалізації прав та обов'язків українських громадян, незалежно від наявності множинного громадянства.

Близько 20  законів потрібно виправити, адже вони суперечать закону про множинне громадянство для українців. Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час брифінгу, передає УНН

 Ґрод прокоментував, що потрібно зробити, щоб множинне громадянство почало діяти в Україні. 

Ми будемо працювати з урядом, щоб як найшвидше ці регламенти були встановлені, щоб цей закон втілити в життя. Також нам потрібно виправити деякі закони, які існують. Ми порахували, що приблизно 20 законів, ми маємо виправити, які суперечать закону про множинне громадянство

- сказав Ґрод. 

Ґрод зазначив, що кожен громадянин України не залежно від того, чи має він одне громадянство, чи множинне громадянство, повинен мати  повні права та обов'язки українського громадянина. 

Для нас принципово було, що має бути один клас українського громадянина, не два класи. Тобто кожен громадянин України не залежно від того, чи має він одне громадянство, чи множинне громадянство, має мати повні права та обов'язки українського громадянина. Є багато законів, які не дозволяють, щоб українці, які мають подвійне громадянство брали участь в державній службі, наприклад. Тому ми передаємо до Верховної Ради два закони, які можуть виправити 20 законів, які не дозволяють множинним громадянам брати участь в державній службі, наприклад

- розповів Ґрод.

Він зазначив, що у Світовому конгресі українців хочуть залучити експертів з різних галузей до відбудови України й для цього важливо, щоб вони мали право брати участь.  

Доповнення 

У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства

Зеленський повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. 

Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.   В ухваленому парламентом законі про множинне громадянство передбачається обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України.

Анна Мурашко

