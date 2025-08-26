$41.430.15
Около 20 законов противоречат закону о множественном гражданстве - президент Всемирного конгресса украинцев

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод заявил, что около 20 законов противоречат закону о множественном гражданстве. Эти изменения необходимы для полноценной реализации прав и обязанностей украинских граждан, независимо от наличия множественного гражданства.

Около 20 законов противоречат закону о множественном гражданстве - президент Всемирного конгресса украинцев

Около 20 законов необходимо исправить, так как они противоречат закону о множественном гражданстве для украинцев. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод во время брифинга, передает УНН.

Грод прокомментировал, что нужно сделать, чтобы множественное гражданство начало действовать в Украине.

Мы будем работать с правительством, чтобы как можно быстрее эти регламенты были установлены, чтобы этот закон воплотить в жизнь. Также нам нужно исправить некоторые существующие законы. Мы подсчитали, что примерно 20 законов, мы должны исправить, которые противоречат закону о множественном гражданстве

- сказал Грод.

Грод отметил, что каждый гражданин Украины, независимо от того, имеет ли он одно гражданство или множественное гражданство, должен иметь полные права и обязанности украинского гражданина.

Для нас принципиально было, что должен быть один класс украинского гражданина, не два класса. То есть каждый гражданин Украины, независимо от того, имеет ли он одно гражданство или множественное гражданство, должен иметь полные права и обязанности украинского гражданина. Есть много законов, которые не позволяют украинцам, имеющим двойное гражданство, участвовать в государственной службе, например. Поэтому мы передаем в Верховную Раду два закона, которые могут исправить 20 законов, которые не позволяют множественным гражданам участвовать в государственной службе, например

- рассказал Грод.

Он отметил, что во Всемирном конгрессе украинцев хотят привлечь экспертов из разных отраслей к восстановлению Украины и для этого важно, чтобы они имели право участвовать.

Дополнение

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Зеленский сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства. В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины.

Анна Мурашко

