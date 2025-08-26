Німеччина, Польща, Чехія: Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми про множинне громадянство

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
17:12 • 18566 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 33471 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 27341 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 80161 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 122467 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 114106 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 51062 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 148201 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61654 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55617 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
63%
750мм
Популярнi новини
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 91405 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 59282 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 63985 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 39823 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 21716 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 18613 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 22436 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 80236 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 114165 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 143592 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 1334 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 40722 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 92366 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 124917 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 55642 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Футбол

Німеччина, Польща, Чехія: Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми про множинне громадянство

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що першими країнами для застосування норм про множинне громадянство стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

Німеччина, Польща, Чехія: Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми про множинне громадянство

Першими країнами, з якими першими застосують норми про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає УНН.

Деталі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців, щоб скоординувати спільні зусилля для збільшення підтримки України у світі. Глава держави подякував за активну роботу Конгресу, який є голосом України у світі, проводить просвітницьку діяльність і формує імідж держави за кордоном

- йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено питання, пов’язані з множинним громадянством.

Першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США

- заявив Зеленський.

Також на зустрічі було обговорено дипломатичну роботу, повернення дітей, яких викрала росія, важливість збільшення санкційного тиску на рф та як саме Конгрес може сприяти цьому.

Окремо йшлося про підтримку українських школярів: будівництво укриттів, збільшення кількості шкільних автобусів, забезпечення гаджетами та додаткове фінансування для безкоштовного харчування учнів.

Нагадаємо

У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства.

Зеленський повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.

Близько 20 законів потрібно виправити, адже вони суперечать закону про множинне громадянство для українців.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Освіта
Канада
Чехія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща