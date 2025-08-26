Німеччина, Польща, Чехія: Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми про множинне громадянство

Першими країнами, з якими першими застосують норми про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає УНН.

Деталі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців, щоб скоординувати спільні зусилля для збільшення підтримки України у світі. Глава держави подякував за активну роботу Конгресу, який є голосом України у світі, проводить просвітницьку діяльність і формує імідж держави за кордоном - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено питання, пов’язані з множинним громадянством.

Першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США - заявив Зеленський.

Також на зустрічі було обговорено дипломатичну роботу, повернення дітей, яких викрала росія, важливість збільшення санкційного тиску на рф та як саме Конгрес може сприяти цьому.

Окремо йшлося про підтримку українських школярів: будівництво укриттів, збільшення кількості шкільних автобусів, забезпечення гаджетами та додаткове фінансування для безкоштовного харчування учнів.

Нагадаємо

У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства.

Зеленський повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.

Близько 20 законів потрібно виправити, адже вони суперечать закону про множинне громадянство для українців.