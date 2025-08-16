$41.450.06
Глава МИД Чехии сравнил саммит на Аляске с Мюнхенской конференцией

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил встречу Трампа и путина на Аляске с Мюнхенской конференцией 1938 года. Он процитировал Энтони Идена о временном умиротворении политикой уступок насилию.

Глава МИД Чехии сравнил саммит на Аляске с Мюнхенской конференцией

Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил встречу Трампа и диктатора путина на Аляске с Мюнхенской конференцией 1938 года. Министр опубликовал сообщение в соцсети Х сразу после начала переговоров лидеров США и рф, пишет УНН.

Детали

Чиновник изложил цитату британского политика XX века Энтони Идена: "Можно достичь временного умиротворения политикой уступок насилию, но этим способом не получить длительного мира".

Справка

В 1938 году министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден подал в отставку в знак протеста против Мюнхенского соглашения, которое заключил премьер Невилл Чемберлен с целью умиротворения Гитлера.

Эта договоренность, впоследствии получившая название "Мюнхенский сговор", предусматривала раздел Чехословакии для удовлетворения требований нацистской Германии и попытки избежать войны. Сегодня соглашение считается одним из самых позорных примеров уступок агрессору в истории дипломатии.

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходят в формате "три на три". 

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел РФ Лавров и помощник Путина Ушаков.

Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Владимир Путин
X Corp.
Аляска
Мюнхен
Ян Липавский
Дональд Трамп
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты