Глава МИД Чехии сравнил саммит на Аляске с Мюнхенской конференцией
Киев • УНН
Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил встречу Трампа и диктатора путина на Аляске с Мюнхенской конференцией 1938 года. Министр опубликовал сообщение в соцсети Х сразу после начала переговоров лидеров США и рф, пишет УНН.
Детали
Чиновник изложил цитату британского политика XX века Энтони Идена: "Можно достичь временного умиротворения политикой уступок насилию, но этим способом не получить длительного мира".
Справка
В 1938 году министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден подал в отставку в знак протеста против Мюнхенского соглашения, которое заключил премьер Невилл Чемберлен с целью умиротворения Гитлера.
Эта договоренность, впоследствии получившая название "Мюнхенский сговор", предусматривала раздел Чехословакии для удовлетворения требований нацистской Германии и попытки избежать войны. Сегодня соглашение считается одним из самых позорных примеров уступок агрессору в истории дипломатии.
Напомним
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходят в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел РФ Лавров и помощник Путина Ушаков.
Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.