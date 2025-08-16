Очільник МЗС Чехії порівняв саміт на Алясці з Мюнхенською конференцією

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський порівняв зустріч Трампа та диктатора Путіна на Алясці з Мюнхенською конференцією 1938 року. Міністр опублікував допис у соцмережі Х одразу після початку переговорів лідерів США та рф, пише УНН.

Деталі

Урядовець виклав цитату британського політика XX століття Ентоні Едена: "Можна досягти тимчасового умиротворення політикою поступок насильству, але цим способом не отримати тривалого миру".

Довідково

У 1938 році міністр закордонних справ Великої Британії Ентоні Еден подав у відставку на знак протесту проти Мюнхенської угоди, яку уклав прем’єр Невілл Чемберлен із метою умиротворення Гітлера.

Ця домовленість, яка згодом отримала назву "Мюнхенська змова", передбачала поділ Чехословаччини для задоволення вимог нацистської Німеччини та спроби уникнути війни. Сьогодні угоду вважають одним із найбільш ганебних прикладів поступок агресору в історії дипломатії.

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходять у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.