ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International

В Копенгагене проходит неофициальная встреча министров иностранных дел ЕС. Среди ключевых тем — усиление санкционного давления на россию, привлечение замороженных российских активов для восстановления Украины и оказание гуманитарной помощи Сектору Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Евросоюз ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Он подчеркнул, что после масштабной атаки рф на Киев, где применили почти 600 дронов и более 30 ракет, нет оснований говорить о готовности кремля к миру.

Уже 172 дня Украина ждет соглашения о прекращении огня. путин не сдвинулся ни на миллиметр. Они не хотят мира и настоящих переговоров. Об этом свидетельствует недавняя атака на Киев. Почти 600 беспилотных летательных аппаратов и более 30 ракет - самая большая атака в этом месяце. Вот почему сегодня в Копенгагене мы обсуждали с министрами ЕС, как усадить россию за стол переговоров

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, призвала государства-члены ЕС уже на следующей неделе представить предложения по новым санкциям против россии.

Также Липавский подчеркнул, что замороженные российские активы не могут быть возвращены москве, а средства от их использования должны пойти на восстановление Украины. По его словам, международное право обязывает россию компенсировать ущерб, нанесенный ее агрессией.

Замороженные российские активы не могут быть возвращены. Средства, полученные от этих фондов, должны быть использованы на благо Украины. Согласно международному праву, россия обязана возместить ущерб от своей безрассудной агрессии