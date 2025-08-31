$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 12136 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 32443 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 61462 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 76733 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 95369 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247892 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106378 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83941 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98034 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312478 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Копенгагене министры иностранных дел ЕС обсуждают усиление санкционного давления на россию и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также речь идет о предоставлении гуманитарной помощи Сектору Газа.

ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International

В Копенгагене проходит неофициальная встреча министров иностранных дел ЕС. Среди ключевых тем — усиление санкционного давления на россию, привлечение замороженных российских активов для восстановления Украины и оказание гуманитарной помощи Сектору Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Евросоюз ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Он подчеркнул, что после масштабной атаки рф на Киев, где применили почти 600 дронов и более 30 ракет, нет оснований говорить о готовности кремля к миру.

Уже 172 дня Украина ждет соглашения о прекращении огня. путин не сдвинулся ни на миллиметр. Они не хотят мира и настоящих переговоров. Об этом свидетельствует недавняя атака на Киев. Почти 600 беспилотных летательных аппаратов и более 30 ракет - самая большая атака в этом месяце. Вот почему сегодня в Копенгагене мы обсуждали с министрами ЕС, как усадить россию за стол переговоров

- написал Липавский.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, призвала государства-члены ЕС уже на следующей неделе представить предложения по новым санкциям против россии.

Также Липавский подчеркнул, что замороженные российские активы не могут быть возвращены москве, а средства от их использования должны пойти на восстановление Украины. По его словам, международное право обязывает россию компенсировать ущерб, нанесенный ее агрессией.

Замороженные российские активы не могут быть возвращены. Средства, полученные от этих фондов, должны быть использованы на благо Украины. Согласно международному праву, россия обязана возместить ущерб от своей безрассудной агрессии

- отметил он.

Напомним

Недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, обнародовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки россии на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.

«Россия выбирает путь убийств вместо мира»: Свириденко на Совбезе ООН призвала усилить давление на РФ30.08.25, 01:52 • 3130 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Кайя Каллас
Ян Липавский
Копенгаген
Европейский Союз
Жозеп Боррель
Чешская Республика
Урсула фон дер Ляйен
Сектор Газа
Украина
Киев