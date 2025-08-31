ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Киев • УНН
В Копенгагене министры иностранных дел ЕС обсуждают усиление санкционного давления на россию и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также речь идет о предоставлении гуманитарной помощи Сектору Газа.
В Копенгагене проходит неофициальная встреча министров иностранных дел ЕС. Среди ключевых тем — усиление санкционного давления на россию, привлечение замороженных российских активов для восстановления Украины и оказание гуманитарной помощи Сектору Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Детали
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Евросоюз ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Он подчеркнул, что после масштабной атаки рф на Киев, где применили почти 600 дронов и более 30 ракет, нет оснований говорить о готовности кремля к миру.
Уже 172 дня Украина ждет соглашения о прекращении огня. путин не сдвинулся ни на миллиметр. Они не хотят мира и настоящих переговоров. Об этом свидетельствует недавняя атака на Киев. Почти 600 беспилотных летательных аппаратов и более 30 ракет - самая большая атака в этом месяце. Вот почему сегодня в Копенгагене мы обсуждали с министрами ЕС, как усадить россию за стол переговоров
Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, призвала государства-члены ЕС уже на следующей неделе представить предложения по новым санкциям против россии.
Также Липавский подчеркнул, что замороженные российские активы не могут быть возвращены москве, а средства от их использования должны пойти на восстановление Украины. По его словам, международное право обязывает россию компенсировать ущерб, нанесенный ее агрессией.
Замороженные российские активы не могут быть возвращены. Средства, полученные от этих фондов, должны быть использованы на благо Украины. Согласно международному праву, россия обязана возместить ущерб от своей безрассудной агрессии
Напомним
Недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Комиссией под руководством Маргрете Каллас, обнародовали на официальном сайте ЕС заявление, в котором решительно осудили очередные масштабные атаки россии на Украину. Позицию поддержали 26 государств-членов Союза.
