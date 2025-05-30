"Это в интересах рф": глава МИД Чехии ответил Келлогу, допустившему прекращение расширения НАТО

Расширение присутствия сил Североатлантического альянса должно было бы быть в интересах безопасности россии. Ведь в регионах, где рф граничит со странами НАТО, нет войны. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает УНН.

Расширение НАТО отвечает интересам безопасности россии. Там, где россия граничит со странами НАТО, войны нет. А в других регионах – идет война - написал Липавский в соцсети Х.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлогг в интервью ABC News заявил, что обеспокоенность россии расширением НАТО справедлива. Он сказал, что москва требует от западных лидеров гарантий о нерасширении НАТО на восток - как одно из условий прекращения войны.

Напомним

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог также заявил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, примут участие советники по безопасности от США, Франции, Германии и Великобритании.