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"Це в інтересах рф": глава МЗС Чехії відповів Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Ян Ліпавський заявив, що в регіонах, де рф межує з країнами НАТО, немає війни, на відміну від інших регіонів, де точаться конфлікти. Келлог раніше сказав, що стурбованість росії розширенням НАТО можна зрозуміти.

"Це в інтересах рф": глава МЗС Чехії відповів Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО

Розширенні присутності сил Північноатлантичного альянсу мало би бути в інтересах безпеки росії. Адже в регіонах, де рф межує з країнами НАТО, немає війни. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає УНН

Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни немає. А в інших регіонах – точиться війна

- написав Ліпавський у соцмережі Х.

Раніше спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в інтервʼю ABC News заявив, що стурбованість росії розширенням НАТО справедлива. Він сказав, що москва вимагає від західних лідерів гарантій щодо нерозширення НАТО на схід - як одну з умов припинення війни.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог також заявив, що на наступному раунді мирних переговорів між Україною та росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, візьмуть участь радники з безпеки від США, Франції, Німеччини та Великої Британії

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлогг
НАТО
Ян Ліпавський
Франція
Стамбул
Велика Британія
Чеська Республіка
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