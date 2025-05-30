"Це в інтересах рф": глава МЗС Чехії відповів Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО

Розширенні присутності сил Північноатлантичного альянсу мало би бути в інтересах безпеки росії. Адже в регіонах, де рф межує з країнами НАТО, немає війни. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає УНН.

Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни немає. А в інших регіонах – точиться війна - написав Ліпавський у соцмережі Х.

Раніше спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в інтервʼю ABC News заявив, що стурбованість росії розширенням НАТО справедлива. Він сказав, що москва вимагає від західних лідерів гарантій щодо нерозширення НАТО на схід - як одну з умов припинення війни.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог також заявив, що на наступному раунді мирних переговорів між Україною та росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, візьмуть участь радники з безпеки від США, Франції, Німеччини та Великої Британії.