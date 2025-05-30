росія вимагає від Заходу гарантій щодо нерозширення НАТО - Келлог

москва вимагає від західних лідерів гарантій щодо нерозширення НАТО на схід - як одну з умов припинення війни. Про це в інтервʼю ABC News повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

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Кіт Келлог заявив, що росія хоче, аби Захід офіційно зобов’язався не розширювати НАТО на схід. Він назвав це "справедливим занепокоєнням", але підкреслив, що питання вступу України до Альянсу наразі не обговорюється.

І ми не єдина країна, яка так каже. Знаєте, я можу назвати вам чотири країни НАТО, і потрібно 32 з 32, щоб дозволити вступити до НАТО. І ми бачили, як інші країни казали: "Ні, ми не зовсім впевнені в цьому" - пояснив Келлог.

Своєю чергою росіяни виказують занепокоєння не тільки щодо вступу України до НАТО, ідеться і про інші країни, які межують з рф.

Вони говорять про Грузію, Молдову, вони, очевидно, говорять про Україну. Ми кажемо: "Добре, всебічно, знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, наближаючись до вашого кордону". Це стосується їхньої безпеки. Але це рішення президента - додав Келлог.

Він також висловив сподівання, що наступний раунд переговорів із москвою приведе до відчутних результатів.

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог