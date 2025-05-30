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россия требует от Запада гарантий относительно нерасширения НАТО - Келлог

Киев • УНН

 • 300 просмотра

россия требует от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток в качестве условия прекращения войны. Келлог назвал это "справедливым беспокойством", но вступление Украины в Альянс не обсуждается.

россия требует от Запада гарантий относительно нерасширения НАТО - Келлог

москва требует от западных лидеров гарантий о нерасширении НАТО на восток - как одно из условий прекращения войны. Об этом в интервью ABC News сообщил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.

Детали

Кит Келлог заявил, что россия хочет, чтобы Запад официально обязался не расширять НАТО на восток. Он назвал это "справедливой обеспокоенностью", но подчеркнул, что вопрос вступления Украины в Альянс пока не обсуждается.

И мы не единственная страна, которая так говорит. Знаете, я могу назвать вам четыре страны НАТО, и нужно 32 из 32, чтобы разрешить вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили: "Нет, мы не совсем уверены в этом"

- объяснил Келлог.

В свою очередь, россияне выражают обеспокоенность не только по поводу вступления Украины в НАТО, речь идет и о других странах, граничащих с рф.

Они говорят о Грузии, Молдове, они, очевидно, говорят об Украине. Мы говорим: "Хорошо, всесторонне, знаете, мы можем остановить расширение НАТО, приближаясь к вашей границе". Это касается их безопасности. Но это решение президента

- добавил Келлог.

Он также выразил надежду, что следующий раунд переговоров с москвой приведет к ощутимым результатам.

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог 30.05.25, 05:25 • 10022 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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