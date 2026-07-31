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Чешская оппозиция требует вызвать посла РФ из-за падения российской ракеты в Польше

Киев • УНН

 • 5242 просмотра

Чешское правительство осудило инцидент с падением российской ракеты Х-101 на территории Польши. Оппозиция требует вызвать российского посла в МИД Чехии и увеличить расходы на оборону.

Чешская оппозиция требует вызвать посла РФ из-за падения российской ракеты в Польше

Чешское правительство выразило солидарность с Польшей в связи с падением под Люблином российской ракеты. Оппозиция требует вызвать в МИД Чехии российского посла, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

Контекст

В ночь на 30 июля, во время массированной воздушной атаки России на Украину, на территории Люблинского воеводства упала ракета. Сегодня заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что это была российская крылатая ракета Х-101. Польша поднимала в воздух истребители.

Всего в сторону Польши двигалось два десятка российских ракет. Все, кроме одной, обезвредила украинская противовоздушная оборона, сообщил Томчик. Российская ракета пересекла воздушное пространство Польши в 3:40 по местному времени и упала в поле возле населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Диаметр воронки составил около 10 метров.

«Чешская Республика стоит на стороне Польши», – написал 30 июля в соцсети Х глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Детали

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил изданию iDNES.cz, что «внимательно следит за заявлениями представителей польского правительства».

«Я выражаю солидарность с Польшей и осуждаю инцидент. Чехия должна увеличить расходы на оборону и перестать притворяться, будто российская агрессия против Европы нас не касается», – заявил изданию iDNES.cz бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Если Польша подтвердит это сообщение (что ракета была российской), это станет важной вехой в российской агрессии против свободного мира. Россия проверяет границы нашей реакции», – заявил глава оппозиционной партии гражданских демократов (ODS) Мартин Купка и призвал чешскую дипломатию к решительному ответу. «Мы должны ответить четко. Министру иностранных дел следует немедленно вызвать российского посла, а премьер-министру – связаться с главой правительства Польши», – считает Мартин Купка. Он добавил, что «война ближе, чем мы готовы признать». «И она не спросит, вписывается ли это сейчас в наш бюджет», – подчеркнул он.

Лидер партии «Пиратов» Зденек Гжиб заявил, что это сигнал правительству Бабиша, который подтверждает необходимость увеличить инвестиции в оборону. «Наибольшим риском дальнейшей эскалации и угрозы безопасности Чешской Республики является бездействие, игнорирование нарастающей российской агрессивности и откладывание инвестиций в оборону, что продвигает нынешнее правительство», – сообщил Зденек Гржиб изданию iDNES.cz.

Глава оппозиционной партии TOP-09 Матей Онджей Гавел напомнил, что российская ракета упала недалеко от Чехии. «Всего лишь примерно в 300 километрах от чешских границ. Россия уже давно проверяет на прочность не только Украину. Она тестирует решимость всей Европы. Каждый следующий инцидент сдвигает границы того, что позволяет себе кремль», – заметил Онджей Гавел.

«Тем выразительнее это показывает, насколько фатальной ошибкой является то, что правительство Андрея Бабиша недооценивает оборону государства и что Чешская Республика не входит в проект по укреплению совместной противоракетной обороны», - добавил он.

Глава христианских демократов (KDU-ČSL) Ян Гролих пока не захотел высказываться по ситуации. «Поскольку еще до конца не расследовано, откуда прилетела ракета, я не хочу комментировать ситуацию», - ответил он на вопрос iDNES.cz.

Российская ракета под Люблином: в прокуратуре Польши говорят, без сомнений, что это Х-101, к экспертизе привлекли специалиста из Украины31.07.26, 15:24 • 3936 просмотров

Антонина Туманова

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