Никаких "подарков" рф: Сибига о возможных территориальных уступках

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
12:50 • 38 просмотра
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25 • 4894 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 10144 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 16819 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 15128 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 13079 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 11714 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14233 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18847 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82460 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярные новости
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 22404 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 17780 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 14625 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 15902 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21152 просмотра
публикации
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 4902 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 10148 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 16821 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 12269 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21591 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесса
Европа
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 14940 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 23645 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 180497 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 123840 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 240009 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Леопард 2
MIM-104 Patriot

Никаких "подарков" рф: Сибига о возможных территориальных уступках

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии быть не должно, поскольку каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: мир через силу является единственным эффективным подходом к переговорам.

Никаких "подарков" рф: Сибига о возможных территориальных уступках

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии быть не должно, ведь каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Детали

Мы (с Липавским - ред.) уделили приоритетное внимание последним инициативам по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Позиция Украины остается неизменной - ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Выводы должны быть сделаны, никаких наград, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию…Ответ на территориальный вопрос, как подчеркнул Президент, уже есть в Конституции Украины 

- сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с россией.

Украина назвала эффективные инструменты принуждения путина к серьезным переговорам12.08.2025, 13:59 • 2180 просмотров

Дополнение

Сибига заявил, что россия должна сказать четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Также Трамп заявлял, что сможет оценить перспективы соглашения с главой рф владимиром путиным "в течение первых двух минут" встречи.

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Ян Липавский
Дональд Трамп
Украина