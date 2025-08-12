Никаких "подарков" рф: Сибига о возможных территориальных уступках

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никаких "подарков" россии быть не должно, ведь каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Детали

Мы (с Липавским - ред.) уделили приоритетное внимание последним инициативам по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Позиция Украины остается неизменной - ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Выводы должны быть сделаны, никаких наград, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию…Ответ на территориальный вопрос, как подчеркнул Президент, уже есть в Конституции Украины - сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с россией.

Дополнение

Сибига заявил, что россия должна сказать четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Также Трамп заявлял, что сможет оценить перспективы соглашения с главой рф владимиром путиным "в течение первых двух минут" встречи.