Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в рамках визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Китом Келлогом. Об этом он написал в X (Twitter), передает УНН.

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По словам Липавского, Келлог поинтересовался взглядом Чехии на российскую агрессию.

Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы россия больше никогда не решилась напасть на своего соседа - отметил Ян Липавский.

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