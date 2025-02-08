Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной
Киев • УНН
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился с Китом Келлогом в Вашингтоне. Он отметил необходимость вооружения Украины для ведения переговоров с сильной позиции.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в рамках визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Китом Келлогом. Об этом он написал в X (Twitter), передает УНН.
Детали
По словам Липавского, Келлог поинтересовался взглядом Чехии на российскую агрессию.
Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы россия больше никогда не решилась напасть на своего соседа
Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать06.02.25, 18:17 • 47342 просмотра