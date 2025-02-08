Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, що робити з Україною
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся з Кітом Келлогом у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності озброєння України для ведення переговорів з сильної позиції.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у межах візиту до Вашингтона зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та росії Кітом Келлогом. Про це він написав у X (Twitter), передає УНН.
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За словами Ліпавського, Келлог поцікавився поглядом Чехії на російську агресію.
Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда
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