Путин завуалированно угрожал Европе: министр обороны Литвы прокомментировала саммит на Аляске

15 августа, 23:06 • 72194 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96596 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62685 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 58968 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 54951 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 110042 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189913 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85380 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173340 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57083 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 189913 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 166598 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 173340 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 189347 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 274015 просмотра
Путин завуалированно угрожал Европе: министр обороны Литвы прокомментировала саммит на Аляске

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала встречу Трампа и Путина на Аляске. Она отметила, что Россия продолжает бомбардировать мирных жителей Украины, а Путин высказал завуалированные угрозы Европе.

Путин завуалированно угрожал Европе: министр обороны Литвы прокомментировала саммит на Аляске

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала результаты встречи главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, отметив, что Россия продолжает бомбить мирных жителей Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Шакалене в Х.

Подробности

Нет сделки, пока не будет сделки – говорит президент Дональд Трамп после встречи с Путиным на американской земле. Справедливое заявление. "Мы ожидаем, что Украина и Европа не будут пытаться саботировать переговоры", – еще несколько газлайтинговых и завуалированных угроз от Путина

 - написала депутат на своей странице в Х.

Она также напомнила, что после этой встречи Россия продолжила бомбить Украину.

Военный преступник с зависимостью от радиоактивного отравления, среди своих критиков, обращается к президенту США: "Очень рад видеть вас в добром здравии и живым.  Россия продолжает бомбить мирных жителей в Украине

- отметила министр обороны Литвы.

Дополнение

Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил встречу Трампа и Путина на Аляске с Мюнхенской конференцией 1938 года. Он процитировал Энтони Идена о временном умиротворении политикой уступок насилию.

Экс-посол Германии в США о разочаровании саммитом на Аляске: Путину красный ковер, а Трампу, Украине и Европе – ничего16.08.25, 07:42 • 2724 просмотра

Павел Зинченко

