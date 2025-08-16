Путин завуалированно угрожал Европе: министр обороны Литвы прокомментировала саммит на Аляске
Киев • УНН
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала встречу Трампа и Путина на Аляске. Она отметила, что Россия продолжает бомбардировать мирных жителей Украины, а Путин высказал завуалированные угрозы Европе.
Подробности
Нет сделки, пока не будет сделки – говорит президент Дональд Трамп после встречи с Путиным на американской земле. Справедливое заявление. "Мы ожидаем, что Украина и Европа не будут пытаться саботировать переговоры", – еще несколько газлайтинговых и завуалированных угроз от Путина
Она также напомнила, что после этой встречи Россия продолжила бомбить Украину.
Военный преступник с зависимостью от радиоактивного отравления, среди своих критиков, обращается к президенту США: "Очень рад видеть вас в добром здравии и живым. Россия продолжает бомбить мирных жителей в Украине
Дополнение
Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил встречу Трампа и Путина на Аляске с Мюнхенской конференцией 1938 года. Он процитировал Энтони Идена о временном умиротворении политикой уступок насилию.
