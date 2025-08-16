путін завуальовано погрожував Європі: міністр оборони Литви прокоментувала саміт на Алясці
Київ • УНН
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала зустріч Трампа та путіна на Алясці. Вона зазначила, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, а путін висловив завуальовані погрози Європі.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала результати зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, пише УНН з посиланням на допис Шакалане в Х.
Деталі
Немає угоди, доки не буде угоди – каже президент Дональд Трамп після зустрічі з путіним на американській землі. Справедлива заява. "Ми очікуємо, що Україна та Європа не намагатимуться саботувати переговори", – ще кілька газлайтингових та завуальованих погроз від путіна
Вона також нагадала, що після цієї зустрічі росія продовжила бомбардувати Україну.
Військовий злочинець із залежністю від радіоактивного отруєння, серед своїх критиків, звертається до президента США: "Дуже радий бачити вас у доброму здоров’ї та живим. росія продовжує бомбардувати мирних жителів в Україні
Доповнення
Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський порівняв зустріч Трампа і путіна на Алясці з Мюнхенською конференцією 1938 року. Він процитував Ентоні Едена про тимчасове умиротворення політикою поступок насильству.
