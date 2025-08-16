путін завуальовано погрожував Європі: міністр оборони Литви прокоментувала саміт на Алясці

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала результати зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, пише УНН з посиланням на допис Шакалане в Х.

Немає угоди, доки не буде угоди – каже президент Дональд Трамп після зустрічі з путіним на американській землі. Справедлива заява. "Ми очікуємо, що Україна та Європа не намагатимуться саботувати переговори", – ще кілька газлайтингових та завуальованих погроз від путіна