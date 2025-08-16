$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 73059 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 97330 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 63358 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 59631 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 55522 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 110344 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 190680 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85426 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 173940 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57093 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
путін завуальовано погрожував Європі: міністр оборони Литви прокоментувала саміт на Алясці

Київ • УНН

 • 1950 перегляди

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала зустріч Трампа та путіна на Алясці. Вона зазначила, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, а путін висловив завуальовані погрози Європі.

путін завуальовано погрожував Європі: міністр оборони Литви прокоментувала саміт на Алясці

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала результати зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, пише УНН з посиланням на допис Шакалане в Х.

Деталі

Немає угоди, доки не буде угоди – каже президент Дональд Трамп після зустрічі з путіним на американській землі. Справедлива заява. "Ми очікуємо, що Україна та Європа не намагатимуться саботувати переговори", – ще кілька газлайтингових та завуальованих погроз від путіна

 - написала депутатка на своїй сторінці в Х.

Вона також нагадала, що після цієї зустрічі росія продовжила бомбардувати Україну.

Військовий злочинець із залежністю від радіоактивного отруєння, серед своїх критиків, звертається до президента США: "Дуже радий бачити вас у доброму здоров’ї та живим.  росія продовжує бомбардувати мирних жителів в Україні

- зазначила міністр оборони Литви.

Доповнення

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський порівняв зустріч Трампа і путіна на Алясці з Мюнхенською конференцією 1938 року. Він процитував Ентоні Едена про тимчасове умиротворення політикою поступок насильству.

