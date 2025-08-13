$41.430.02
Ексклюзив
08:39 • 4752 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 7634 перегляди
06:18 • 23271 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:18 • 23271 перегляди
06:01 • 19918 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
06:01 • 19918 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 44291 перегляди
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 72924 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 72924 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 48543 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 86327 перегляди
12 серпня, 13:29 • 43290 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12 серпня, 13:29 • 43290 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 43587 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Глава МЗС Чехії у Дніпрі тричі спускався в укриття під час переговорів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра провів частину зустрічей у бомбосховищі через повітряну тривогу. Це був другий випадок за дві доби, коли міністру довелося переривати програму через сигнал тривоги.

Глава МЗС Чехії у Дніпрі тричі спускався в укриття під час переговорів

Під час офіційного візиту до Дніпра глава МЗС Чехії Ян Ліпавський провів частину зустрічей у бомбосховищі через повітряну тривогу. Міністру довелося ховатися не лише на сході України, а й напередодні ввечері в Києві. Про це повідомили Сeske noviny, пише УНН.

Деталі

Ян Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком.

Як виявилось, першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.

Ліпавський під час розмови поінформував українських представників, серед іншого, про переговори з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на гуманітарних та інших проектах саме в Дніпропетровській області, на яку Чехія зосереджує свою увагу з огляду на післявоєнне відновлення країни.

Ззаначається також, що глава чеської дипломатії поклав квіти до меморіалу жертв російських обстрілів. При цьому приблизно о 08:00 знову пролунали сирени, і після церемонії делегації були змушені піти до бомбосховища, де провели близько чверті години.

Водночас Ліпавський також був змушений піти до бомбосховища в ніч на вівторок через тривогу в Києві.

Нагадаємо

Україна та Чехія продовжить втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.

Степан Гафтко

