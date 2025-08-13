Глава МЗС Чехії у Дніпрі тричі спускався в укриття під час переговорів
Київ • УНН
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра провів частину зустрічей у бомбосховищі через повітряну тривогу. Це був другий випадок за дві доби, коли міністру довелося переривати програму через сигнал тривоги.
Під час офіційного візиту до Дніпра глава МЗС Чехії Ян Ліпавський провів частину зустрічей у бомбосховищі через повітряну тривогу. Міністру довелося ховатися не лише на сході України, а й напередодні ввечері в Києві. Про це повідомили Сeske noviny, пише УНН.
Деталі
Ян Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком.
Як виявилось, першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.
Ліпавський під час розмови поінформував українських представників, серед іншого, про переговори з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на гуманітарних та інших проектах саме в Дніпропетровській області, на яку Чехія зосереджує свою увагу з огляду на післявоєнне відновлення країни.
Ззаначається також, що глава чеської дипломатії поклав квіти до меморіалу жертв російських обстрілів. При цьому приблизно о 08:00 знову пролунали сирени, і після церемонії делегації були змушені піти до бомбосховища, де провели близько чверті години.
Водночас Ліпавський також був змушений піти до бомбосховища в ніч на вівторок через тривогу в Києві.
Нагадаємо
Україна та Чехія продовжить втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.