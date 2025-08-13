Глава МЗС Чехії у Дніпрі тричі спускався в укриття під час переговорів

Під час офіційного візиту до Дніпра глава МЗС Чехії Ян Ліпавський провів частину зустрічей у бомбосховищі через повітряну тривогу. Міністру довелося ховатися не лише на сході України, а й напередодні ввечері в Києві. Про це повідомили Сeske noviny, пише УНН.

Деталі

Ян Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком.

Як виявилось, першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.

Ліпавський під час розмови поінформував українських представників, серед іншого, про переговори з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та наголосив на гуманітарних та інших проектах саме в Дніпропетровській області, на яку Чехія зосереджує свою увагу з огляду на післявоєнне відновлення країни.

Ззаначається також, що глава чеської дипломатії поклав квіти до меморіалу жертв російських обстрілів. При цьому приблизно о 08:00 знову пролунали сирени, і після церемонії делегації були змушені піти до бомбосховища, де провели близько чверті години.

Водночас Ліпавський також був змушений піти до бомбосховища в ніч на вівторок через тривогу в Києві.

Нагадаємо

Україна та Чехія продовжить втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.