Україна отримала 3,5 мільйона великокаліберних боєприпасів за чеською ініціативою - президент Чехії
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна отримала близько 3,5 мільйона великокаліберних снарядів в межах "артилерійської ініціативи". Лише у 2025 році доставлено понад 1,1 мільйона снарядів, які Чехія закуповує в третіх країнах.
Україна вже отримала близько 3,5 мільйона великокаліберних боєприпасів у межах "артилерійської ініціативи", започаткованої Чехією. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час лекції в Гарвардському університеті, пише УНН.
Деталі
Президент Чехії Петр Павел повідомив, що в межах "артилерійської ініціативи" Київ отримав близько 3,5 мільйона великокаліберних снарядів. Виступаючи у Гарварді, він наголосив, що ця програма стала одним із ключових елементів міжнародної підтримки України, яка протистоїть повномасштабній агресії росії.
За його словами, лише у 2025 році до України було доставлено понад 1,1 мільйона снарядів. Раніше прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала пояснив, що Прага здійснює закупівлю боєприпасів не лише в межах Європейського Союзу, а й у третіх країнах, щоб максимально швидко забезпечити потреби Збройних сил України.
Петр Павел також нагадав, що Чехія була серед перших країн, які відгукнулися на заклик про допомогу одразу після вторгнення рф у лютому 2022 року на територію України. Тоді Прага фактично спорожнила свої військові склади, щоб передати Києву важке озброєння та інше необхідне обладнання.
Окремо він підкреслив, що підтримка з боку Чехії не обмежувалася лише зброєю: країна надала прихисток понад 400 тисячам українських біженців, активно долучилася до впровадження санкцій проти росії та реалізує програми допомоги на території України.
Нагадаємо
Ігнорувати Україну сьогодні – означає дати зелене світло будь-якому майбутньому агресору в будь-якій точці світу, – заявив президент Чехії Петр Павел під час виступу на Генасамблеї ООН.
Чехія, яка виступає координатором міжнародної ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів для України, напередодні вересневих виборів опинилася під критикою опозиційної партії ANO. Її очільник Андрій Бабіш заявив, що ця програма надто обтяжлива для платників податків і пообіцяв у разі свого повернення до влади припинити її реалізацію.
Як повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи.