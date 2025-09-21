Чехія створила координаційну групу для захисту від безпілотників - Фіала

Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотних літальних апаратів. Завдання експертів, окрім іншого, полягатиме в моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів, заявив, виступаючи перед журналістами на відкритті Днів НАТО в Мошнові, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International.

Видання вказує, що цього місяця Польща зафіксувала 19 порушень свого повітряного простору російськими безпілотниками. Чехія направила до країни вертолітний підрозділ спеціального призначення із трьома гелікоптерами Мі-171Ш для захисту східного кордону НАТО.

Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян та бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників