Чехія створила координаційну групу для захисту від безпілотників - Фіала
Київ • УНН
Уряд Чехії створив координаційну групу для захисту країни від безпілотних літальних апаратів. Це рішення зумовлене загрозою від російських дронів та було ухвалено після порушенням повітряного простору Польщі.
Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотних літальних апаратів. Завдання експертів, окрім іншого, полягатиме в моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів, заявив, виступаючи перед журналістами на відкритті Днів НАТО в Мошнові, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International.
Деталі
Видання вказує, що цього місяця Польща зафіксувала 19 порушень свого повітряного простору російськими безпілотниками. Чехія направила до країни вертолітний підрозділ спеціального призначення із трьома гелікоптерами Мі-171Ш для захисту східного кордону НАТО.
Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян та бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників
За його словами, до групи увійдуть експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії, поліції та інших структур.
Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості
Він додав, що цей крок також відповідає вектору, яким розвивається війна в Україні.
"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників", - резюмував Фіала.
Нагадаємо
Президент Чехії Пето Павел заявив, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака.
