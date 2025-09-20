НАТО має військовим шляхом реагувати на порушення рф, включно зі збиттям літаків - президент Чехії

Президент Чехії Пето Павел заявив, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага" та ČTK.

Дивлячись на те, що сьогодні відбувається навколо нас, нагадувати про значення членства в НАТО, мабуть, важливіше, ніж будь-коли. Це говорить нам про те, хто наші справжні друзі та союзники і куди ми хочемо належати – сказав президент Чехії, виступаючи перед журналістами на відкритті Днів НАТО у Мошнові.

Він нагадав про порушення цього тижня повітряного простору Естонії російськими винищувачами та нещодавнє вторгнення двох десятків російських БПЛА у повітряний простір Польщі.

рф буде намагатись і далі поширювати свою агресію: Зеленський про російське втручання проти Польщі та Естонії

Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що, якщо ми не зберігатимемо єдність, рано чи пізно це станеться і з нами – наголосив Павел.

Додамо

В ефірі Чеського телебачення Президент Чехії Петро Павло заявив, що у разі порушення з боку росії НАТО має реагувати відповідним чином.

У тому числі й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки і перейшла межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо – сказав Павел.

Він зазначив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, повідомляє ČTK.

В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.

Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Низка лідерів союзних країн засудили дії росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.