НАТО має військовим шляхом реагувати на порушення рф, включно зі збиттям літаків - президент Чехії
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО повинно реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії, що може включати збиття російського літака. Це пов'язано з нещодавніми порушеннями повітряного простору Естонії та Польщі російськими літаками та БПЛА.
Президент Чехії Пето Павел заявив, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага" та ČTK.
Дивлячись на те, що сьогодні відбувається навколо нас, нагадувати про значення членства в НАТО, мабуть, важливіше, ніж будь-коли. Це говорить нам про те, хто наші справжні друзі та союзники і куди ми хочемо належати
Він нагадав про порушення цього тижня повітряного простору Естонії російськими винищувачами та нещодавнє вторгнення двох десятків російських БПЛА у повітряний простір Польщі.
рф буде намагатись і далі поширювати свою агресію: Зеленський про російське втручання проти Польщі та Естонії20.09.25, 18:51 • 1240 переглядiв
Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що, якщо ми не зберігатимемо єдність, рано чи пізно це станеться і з нами
Додамо
В ефірі Чеського телебачення Президент Чехії Петро Павло заявив, що у разі порушення з боку росії НАТО має реагувати відповідним чином.
У тому числі й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки і перейшла межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо
Він зазначив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, повідомляє ČTK.
В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір20.09.25, 15:37 • 2658 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.
Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Низка лідерів союзних країн засудили дії росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.