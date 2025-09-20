рф буде намагатись і далі поширювати свою агресію: Зеленський про російське втручання проти Польщі та Естонії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжить поширювати агресію та дестабілізацію. Це стало відповіддю на інциденти з порушенням повітряного простору Естонії російськими військовими літаками та втручання росії проти Польщі.
Росіяни будуть намагатись і далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Так Президент України Володимир Зеленський відпеагував на російське втручання і проти Польщі, і проти Естонії, передає УНН.
Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора проти Естонії, і це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатись і далі поширювати свою агресію, свою дестабілізацію, своє втручання. Така в них система. Треба цьому протидіяти. І теж системно. Всім разом
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.
Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Низка лідерів союзних країн засудили дії росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.