15:23 • 1604 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
10:19 • 17488 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 25868 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 45786 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 49935 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 49530 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 42169 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 51737 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 65601 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34274 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф будет пытаться и дальше распространять свою агрессию: Зеленский о российском вмешательстве против Польши и Эстонии

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжит распространять агрессию и дестабилизацию. Это стало ответом на инциденты с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами и вмешательство россии против Польши.

рф будет пытаться и дальше распространять свою агрессию: Зеленский о российском вмешательстве против Польши и Эстонии

Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российское вмешательство и против Польши, и против Эстонии, передает УНН.

Каждый сейчас видит российское вмешательство и против Польши, и вчера против Эстонии, и это не случайные вещи. Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Такая у них система. Надо этому противодействовать. И тоже системно. Всем вместе 

- сообщил Зеленский.

В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство20.09.25, 15:37 • 2346 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.  

Впоследствии Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Ряд лидеров союзных стран осудили действия россии. В пятницу премьер-министр Кристен Михал заявил, что эстонское правительство запросило консультации с союзниками по статье 4 НАТО.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Владимир Зеленский
Эстония
Польша