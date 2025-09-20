рф будет пытаться и дальше распространять свою агрессию: Зеленский о российском вмешательстве против Польши и Эстонии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжит распространять агрессию и дестабилизацию. Это стало ответом на инциденты с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами и вмешательство россии против Польши.
Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российское вмешательство и против Польши, и против Эстонии, передает УНН.
Каждый сейчас видит российское вмешательство и против Польши, и вчера против Эстонии, и это не случайные вещи. Россияне будут пытаться и дальше распространять свою агрессию, свою дестабилизацию, свое вмешательство. Такая у них система. Надо этому противодействовать. И тоже системно. Всем вместе
Напомним
Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.
Впоследствии Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Ряд лидеров союзных стран осудили действия россии. В пятницу премьер-министр Кристен Михал заявил, что эстонское правительство запросило консультации с союзниками по статье 4 НАТО.