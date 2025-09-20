$41.250.00
НАТО должно военным путем реагировать на нарушения рф, включая сбитие самолетов - президент Чехии

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны россии, что может включать сбитие российского самолета. Это связано с недавними нарушениями воздушного пространства Эстонии и Польши российскими самолетами и БПЛА.

НАТО должно военным путем реагировать на нарушения рф, включая сбитие самолетов - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на нарушения со стороны россии НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага" и ČTK.

Глядя на то, что сегодня происходит вокруг нас, напоминать о значении членства в НАТО, пожалуй, важнее, чем когда-либо. Это говорит нам о том, кто наши настоящие друзья и союзники и куда мы хотим принадлежать 

– сказал президент Чехии, выступая перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове.

Он напомнил о нарушении на этой неделе воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и недавнем вторжении двух десятков российских БПЛА в воздушное пространство Польши.

рф будет пытаться и дальше распространять свою агрессию: Зеленский о российском вмешательстве против Польши и Эстонии20.09.25, 18:51 • 1360 просмотров

То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что, если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами 

– подчеркнул Павел.

Добавим

В эфире Чешского телевидения Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения со стороны россии НАТО должно реагировать соответствующим образом.

В том числе и военным путем. россия очень быстро поймет, что допустила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно 

– сказал Павел.

Он отметил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета, сообщает ČTK.

В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство20.09.25, 15:37 • 2704 просмотра

Напомним

Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.  

Впоследствии Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Ряд лидеров союзных стран осудили действия россии. В пятницу премьер-министр Кристен Михал заявил, что эстонское правительство запросило консультации с союзниками по статье 4 НАТО.

Антонина Туманова

