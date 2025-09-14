Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО
Київ • УНН
Чеська вертолітна частина з трьох Мі-171Ш та до 150 солдатів прибуде до Польщі 14 вересня для посилення східного крила НАТО. Місія триватиме до трьох місяців, згідно з мандатом, дійсним до 2026 року.
Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, що складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибуде до Польщі 14 вересня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International.
Деталі
Зазначається, що три вертольоти Мі-171Ш, прибудуть до Польщі 14 вересня, а також до 150 чеських солдатів будуть розгорнуті на строк до трьох місяців. Вони почнуть операції протягом декількох днів.
Мандат, затверджений Палатою депутатів минулого року і дійсний до 2026 року, передбачає підкріплення східного крила НАТО в рамках передової присутності
Глава Міноборони додала, що Чехія поки не бере участі в операції НАТО "Східний вартовий", але якщо вирішить приєднатися, для цього буде потрібен новий мандат Палати депутатів і Сенату.
Нагадаємо
Нідерланди, Чехія та Швеція нададуть військову підтримку Польщі для посилення протиповітряної оборони.
