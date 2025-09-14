Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО

Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, що складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибуде до Польщі 14 вересня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Зазначається, що три вертольоти Мі-171Ш, прибудуть до Польщі 14 вересня, а також до 150 чеських солдатів будуть розгорнуті на строк до трьох місяців. Вони почнуть операції протягом декількох днів.

Мандат, затверджений Палатою депутатів минулого року і дійсний до 2026 року, передбачає підкріплення східного крила НАТО в рамках передової присутності – зазначила Чернохова.

Глава Міноборони додала, що Чехія поки не бере участі в операції НАТО "Східний вартовий", але якщо вирішить приєднатися, для цього буде потрібен новий мандат Палати депутатів і Сенату.

Нагадаємо

Нідерланди, Чехія та Швеція нададуть військову підтримку Польщі для посилення протиповітряної оборони.

