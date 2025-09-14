Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
13:13 • 10616 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 22181 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 52805 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 87712 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 73365 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 78674 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42997 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 78360 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 71015 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40100 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.4м/с
48%
756мм
Популярнi новини
У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН14 вересня, 08:50 • 7200 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 14399 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу14 вересня, 10:26 • 17346 перегляди
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро14 вересня, 12:36 • 5354 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві12:59 • 17871 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 81750 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 54302 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 52386 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 78364 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 49635 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Анналена Бербок
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 14433 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 23162 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 71017 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 55736 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 104076 перегляди
Актуальне
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Чеська вертолітна частина з трьох Мі-171Ш та до 150 солдатів прибуде до Польщі 14 вересня для посилення східного крила НАТО. Місія триватиме до трьох місяців, згідно з мандатом, дійсним до 2026 року.

Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО

Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, що складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибуде до Польщі 14 вересня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Зазначається, що три вертольоти Мі-171Ш, прибудуть до Польщі 14 вересня, а також до 150 чеських солдатів будуть розгорнуті на строк до трьох місяців. Вони почнуть операції протягом декількох днів.

Мандат, затверджений Палатою депутатів минулого року і дійсний до 2026 року, передбачає підкріплення східного крила НАТО в рамках передової присутності

– зазначила Чернохова.

Глава Міноборони додала, що Чехія поки не бере участі в операції НАТО "Східний вартовий", але якщо вирішить приєднатися, для цього буде потрібен новий мандат Палати депутатів і Сенату.

Нагадаємо

Нідерланди, Чехія та Швеція нададуть військову підтримку Польщі для посилення протиповітряної оборони.

Очільник МЗС Чехії порівняв саміт на Алясці з Мюнхенською конференцією 16.08.25, 01:19 • 5351 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Яна Чернохова
Чехія
Польща