Нідерланди та Чехія відправлять своїх військових для посилення оборони Польщі

Польща отримає військову підтримку від союзників для зміцнення протиповітряної оборони після вторгнень російських дронів. Про це пише УНН із посиланням на видання Onet.

Деталі

Як зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Нідерланди, Чехія та Швеція оголосили про намір надати Польщі додаткову військову підтримку для посилення протиповітряної оборони, зокрема:

- Нідерланди прискорюють передачу двох із трьох своїх батарей Patriot, розгортають системи ППО малої дальності та відправляють 300 солдатів.

- Чехія направить 100 військових, три вертольоти Мі-17 та досвідчені екіпажі. За словами міністра оборони Чехії, підрозділи можуть прибути до Польщі протягом трьох днів.

- Швеція розглядає можливість відправки літаків та додаткових засобів протиповітряної й протиракетної оборони.

Косіняк-Камиш підкреслив, що союзники переходять від так званих порожніх жестів до конкретних дій для зміцнення східного флангу НАТО.

Нагадаємо

Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО та розширить авіаційне патрулювання над Польщею. Це рішення прийнято у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

