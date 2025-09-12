$41.210.09
19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нидерланды и Чехия отправят своих военных для усиления обороны Польши

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Нидерланды, Чехия и Швеция окажут военную поддержку Польше для усиления противовоздушной обороны. Это ответ на вторжение российских дронов.

Нидерланды и Чехия отправят своих военных для усиления обороны Польши

Польша получит военную поддержку от союзников для укрепления противовоздушной обороны после вторжений российских дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Onet.

Детали

Как отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Нидерланды, Чехия и Швеция объявили о намерении предоставить Польше дополнительную военную поддержку для усиления противовоздушной обороны, в частности: 

 - Нидерланды ускоряют передачу двух из трех своих батарей Patriot, разворачивают системы ПВО малой дальности и отправляют 300 солдат.

 - Чехия направит 100 военных, три вертолета Ми-17 и опытные экипажи. По словам министра обороны Чехии, подразделения могут прибыть в Польшу в течение трех дней.

- Швеция рассматривает возможность отправки самолетов и дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что союзники переходят от так называемых пустых жестов к конкретным действиям для укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним

Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей. Это решение принято в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Пять российских дронов, попавших в воздушное пространство Польши, направлялись к базе НАТО – Die Welt11.09.25, 17:59

Вероника Марченко

