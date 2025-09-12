Нидерланды и Чехия отправят своих военных для усиления обороны Польши

Польша получит военную поддержку от союзников для укрепления противовоздушной обороны после вторжений российских дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Onet.

Детали

Как отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Нидерланды, Чехия и Швеция объявили о намерении предоставить Польше дополнительную военную поддержку для усиления противовоздушной обороны, в частности:

- Нидерланды ускоряют передачу двух из трех своих батарей Patriot, разворачивают системы ПВО малой дальности и отправляют 300 солдат.

- Чехия направит 100 военных, три вертолета Ми-17 и опытные экипажи. По словам министра обороны Чехии, подразделения могут прибыть в Польшу в течение трех дней.

- Швеция рассматривает возможность отправки самолетов и дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что союзники переходят от так называемых пустых жестов к конкретным действиям для укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним

Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей. Это решение принято в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

