Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Отмечается, что три вертолета Ми-171Ш прибудут в Польшу 14 сентября, а также до 150 чешских солдат будут развернуты на срок до трех месяцев. Они начнут операции в течение нескольких дней.

Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действующий до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в рамках передового присутствия – отметила Чернохова.

Глава Минобороны добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО "Восточный страж", но если решит присоединиться, для этого потребуется новый мандат Палаты депутатов и Сената.

Напомним

Нидерланды, Чехия и Швеция окажут военную поддержку Польше для усиления противовоздушной обороны.

