Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО
Киев • УНН
Чешская вертолетная часть из трех Ми-171Ш и до 150 солдат прибудет в Польшу 14 сентября для усиления восточного фланга НАТО. Миссия продлится до трех месяцев, согласно мандату, действующему до 2026 года.
Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Детали
Отмечается, что три вертолета Ми-171Ш прибудут в Польшу 14 сентября, а также до 150 чешских солдат будут развернуты на срок до трех месяцев. Они начнут операции в течение нескольких дней.
Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действующий до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в рамках передового присутствия
Глава Минобороны добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО "Восточный страж", но если решит присоединиться, для этого потребуется новый мандат Палаты депутатов и Сената.
Напомним
Нидерланды, Чехия и Швеция окажут военную поддержку Польше для усиления противовоздушной обороны.
