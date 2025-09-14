Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13:13 • 10644 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 22245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 52843 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 87755 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 73401 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 78695 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 43014 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 78379 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 71023 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40100 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.4м/с
48%
756мм
Популярные новости
В КНДР могут казнить за просмотр иностранных сериалов: доклад ООН14 сентября, 08:50 • 7200 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 14399 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба14 сентября, 10:26 • 17346 просмотра
Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро14 сентября, 12:36 • 5354 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве12:59 • 17871 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 81776 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 54323 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 52398 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 78377 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 49645 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Анналена Бербок
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 14461 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 23168 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 71023 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 55744 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 104088 просмотра
Актуальное
Бильд
Таймс
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Чешская вертолетная часть из трех Ми-171Ш и до 150 солдат прибудет в Польшу 14 сентября для усиления восточного фланга НАТО. Миссия продлится до трех месяцев, согласно мандату, действующему до 2026 года.

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Отмечается, что три вертолета Ми-171Ш прибудут в Польшу 14 сентября, а также до 150 чешских солдат будут развернуты на срок до трех месяцев. Они начнут операции в течение нескольких дней.

Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действующий до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в рамках передового присутствия

– отметила Чернохова.

Глава Минобороны добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО "Восточный страж", но если решит присоединиться, для этого потребуется новый мандат Палаты депутатов и Сената.

Напомним

Нидерланды, Чехия и Швеция окажут военную поддержку Польше для усиления противовоздушной обороны.

Глава МИД Чехии сравнил саммит на Аляске с Мюнхенской конференцией16.08.25, 01:19 • 5351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Яна Чернохова
Чешская Республика
Польша