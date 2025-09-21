Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала

Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотных летательных аппаратов. Задача экспертов, помимо прочего, будет заключаться в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер, заявил, выступая перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове, премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Подробности

Издание указывает, что в этом месяце Польша зафиксировала 19 нарушений своего воздушного пространства российскими беспилотниками. Чехия направила в страну вертолетное подразделение специального назначения с тремя вертолетами Ми-171Ш для защиты восточной границы НАТО.

Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников - сказал Фиала.

По его словам, в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.

Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости – подчеркнул премьер-министр Чехии.

Он добавил, что этот шаг также соответствует вектору, по которому развивается война в Украине.

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", - резюмировал Фиала.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на нарушения со стороны России НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета.

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО