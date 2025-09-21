Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 11539 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 28185 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 40700 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 57756 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 54660 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 52137 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45736 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 56119 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70011 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35405 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 10818 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 40706 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 57761 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 61501 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70014 просмотра
Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство Чехии создало координационную группу для защиты страны от беспилотных летательных аппаратов. Это решение обусловлено угрозой от российских дронов и было принято после нарушения воздушного пространства Польши.

Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала

Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотных летательных аппаратов. Задача экспертов, помимо прочего, будет заключаться в мониторинге развития технологий и разработке соответствующих мер, заявил, выступая перед журналистами на открытии Дней НАТО в Мошнове, премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Подробности

Издание указывает, что в этом месяце Польша зафиксировала 19 нарушений своего воздушного пространства российскими беспилотниками. Чехия направила в страну вертолетное подразделение специального назначения с тремя вертолетами Ми-171Ш для защиты восточной границы НАТО.

Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников

- сказал Фиала.

По его словам, в группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, чешской армии, полиции и других структур.

Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости

– подчеркнул премьер-министр Чехии.

Он добавил, что этот шаг также соответствует вектору, по которому развивается война в Украине.

"Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников", - резюмировал Фиала.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на нарушения со стороны России НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета.

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО14.09.25, 21:34 • 7173 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Петр Фиала
НАТО
Чешская Республика
Польша