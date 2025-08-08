Зеленський поговорив з президентом ПАР Рамафосою: президент озвучив теми розмови
Київ • УНН
Обговорювалися контакти з лідерами інших країн та шляхи до припинення російсько-української війни.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про деталі розмови він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зеленський проінформував свого колегу про контакти з президентом США Дональдом Трампом і лідерами європейських країн. Він заявив, що "багато чого вже зроблено".
Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу
Водночас Сиріл Рамафоса поділився деталями своєї розмови з російським керівництвом, додав Зеленський.
Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Вони обговорили припинення загибелі людей і встановлення миру в Україні.
Також Володимир Зеленський обговорив зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом новий інструмент постачання зброї Україні - PURL. Латвія готова до нього доєднатися, зазначив глава держави.