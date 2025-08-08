Зеленський поговорив з президентом ПАР Рамафосою: президент озвучив теми розмови

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 14702 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59639 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 71141 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44885 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 92113 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61618 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46387 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35600 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85717 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25469 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 93283 перегляди
Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигуPhoto8 серпня, 08:39 • 11609 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96470 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском12:44 • 15580 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50373 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 59623 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50550 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 71127 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96686 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85713 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Сиріл Рамафоса
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Молдова
Китай
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96686 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 158342 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 173207 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 179134 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 168047 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Пістолет

Зеленський поговорив з президентом ПАР Рамафосою: президент озвучив теми розмови

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Обговорювалися контакти з лідерами інших країн та шляхи до припинення російсько-української війни.

Зеленський поговорив з президентом ПАР Рамафосою: президент озвучив теми розмови

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про деталі розмови він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зеленський проінформував свого колегу про контакти з президентом США Дональдом Трампом і лідерами європейських країн. Він заявив, що "багато чого вже зроблено".

Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу

 - заявив президент України.

Водночас Сиріл Рамафоса поділився деталями своєї розмови з російським керівництвом, додав Зеленський.

Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру 

– написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Вони обговорили припинення загибелі людей і встановлення миру в Україні.

Також Володимир Зеленський обговорив зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом новий інструмент постачання зброї Україні - PURL. Латвія готова до нього доєднатися, зазначив глава держави.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Едгарс Рінкевичс
Сиріл Рамафоса
Петр Фіала
Латвія
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Чехія
Європа
Володимир Зеленський
Україна