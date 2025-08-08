Зеленський поговорив з президентом ПАР Рамафосою: президент озвучив теми розмови

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про деталі розмови він повідомив у Telegram, передає УНН.

Зеленський проінформував свого колегу про контакти з президентом США Дональдом Трампом і лідерами європейських країн. Він заявив, що "багато чого вже зроблено".

Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу

Водночас Сиріл Рамафоса поділився деталями своєї розмови з російським керівництвом, додав Зеленський.

Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру